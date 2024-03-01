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Видеонаблюдение «Интеллект Х» подходит для инфраструктур на базе ОС Astra Linux

«Группа Астра» и разработчик программного обеспечения для систем безопасности и видеонаблюдения ITV сообщили о сертификации ПО «Интеллект Х 5.0» в рамках программы кооперации ИТ-вендоров Ready for Astra. Выдаче сертификата предшествовала серия тестов работоспособности совместного решения: эксперты тщательно проверили корректность работы клиентской и серверной составляющих «Интеллекта Х» в среде Astra Linux Special Edition 1.7, в том числе в режиме замкнутой программной среды. Результаты испытаний подтвердили, что продукты можно без ограничений применять в едином контуре, и пользователям доступен весь их функционал.

Платформа «Интеллект Х» зарегистрирована в реестре Минцифры России и предназначена для управления распределенными комплексными системами безопасности. Она позволяет интегрировать средства видеонаблюдения с пожарной сигнализацией, а также системами охраны, контроля доступа и защиты периметра. Кроме того, в продукте реализован востребованный инструментарий для нейросетевой видеоаналитики и интеллектуального поиска в видеоархиве. «Интеллект Х» можно задействовать при создании масштабируемых ИБ-систем в физической, облачной и гибридной ИТ-инфраструктуре.

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Программный стек, включающий «Интеллект Х 5.0» и Astra Linux, подходит для организаций, которым требуется повышенный уровень защиты данных, и может использоваться на объектах критической инфраструктуры. «Интеллект Х 5.0» поддерживает 14 систем безопасности различного назначения, более 10 тыс. IP-устройств для видеонаблюдения и универсальные протоколы интеграции.

«Вопросы ИТ-безопасности были актуальны всегда, однако в нынешних условиях и госсектор, и частный бизнес уделяют им особое внимание. В числе наших клиентов много организаций из самых разных отраслей, и у каждой из них своя специфика работы и вытекающие из этого индивидуальные требования к ИБ-решениям. Чем шире будет спектр доступных нашим заказчикам специализированных технологий, тем больше у них будет возможностей для того, чтобы выстроить эффективную систему защиты и сосредоточиться на своих профильных задачах. Поэтому мы благодарны за сотрудничество и коллегам из ITV, и другим участникам программы Ready for Astra: вместе мы создаем экосистему совместимых и надежных продуктов, которая позволяет удовлетворить практически любые потребности современных пользователей», — сказал Дмитрий Тараканов, директор департамента развития технологического сотрудничества «Группы Астра».

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