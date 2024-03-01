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Компания R-Vision и «Центр информационных технологий Республики Татарстан» объединяют усилия для повышения кибербезопасности региона

Компания R-Vision, российский разработчик систем кибербезопасности, и «Центр информационных технологий Республики Татарстан» (ЦИТ Республики Татарстан), подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны будут работать над обеспечением защиты государственных органов и значимых социальных проектов на территории региона, включая международные бизнес-форумы, крупные отраслевые мероприятия и спортивные игры. Об этом CNews сообщили представители R-Vision.

Совместно R-Vision и ЦИТ Республики Татарстан будут работать над повышением киберустойчивости важных государственных объектов и социально значимых проектов цифровизации. Среди них — международные спортивные соревнования, которые проходят на территории Республики Татарстан.

В рамках сотрудничества разработчик успешно интегрировал платформу автоматизации реагирования на инциденты безопасности R-Vision SOAR в систему защиты ЦИТ Республики Татарстан. Это позволит оперативно реагировать на возникающие угрозы и предотвращать возможные инциденты, обеспечивая непрерывность и надежность работы информационных систем.

«Мы рады сотрудничеству с компанией R-Vision, одним из ведущих вендоров России в сфере обеспечения информационной безопасности. Интеграция их решений с нашей системой защиты позволит нам усилить контроль над информационными потоками и повысить уровень защищенности наших сервисов», — сказал Альберт Халяпов, генеральный директор ЦИТ Республики Татарстан.

«Государственный сектор — одна из приоритетных целей для киберпреступников. За последние годы количество атак значительно увеличилось, и вопрос информационной безопасности стоит достаточно остро. Взаимодействие ЦИТ Республики Татарстан и R-Vision является важным шагом в укреплении кибербезопасности региона. Использование технологии R-Vision SOAR позволит оптимизировать процессы управления инцидентами информационной безопасности и обеспечит безопасный цифровой ландшафт», — сказал Андрей Милованов, коммерческий директор R-Vision.

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R-Vision — разработчик систем кибербезопасности. Компания с 2011 г. создает технологии, которые помогают организациям уверенно противостоять актуальным киберугрозам и обеспечивать надежное управление информационной безопасностью. Технологии R-Vision используются в крупнейших банках, государственных организациях, нефтегазовой отрасли, энергетике, металлургии, промышленности и компаниях других отраслей.

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