Искусственный интеллект улучшит качество покрытия мобильной сети в Новосибирске

МТС разработала и запустила собственную геоплатформу для создания и обновления цифровых 3D-карт местности. Она работает при помощи нейросети: генеративный искусственный интеллект обрабатывает спутниковые снимки. Это позволит более точно и быстро выбирать места установки базовых станций. Благодаря этому качество услуг мобильной связи станет лучше и повысится эффективность инвестиций в развитие инфраструктуры.

Для того, чтобы качественно и эффективно эксплуатировать и модернизировать мобильную сеть, специалисты МТС создают цифровую модель радиопокрытия, используя точные и актуальные цифровые карты местности. В них должны учитываться все факторы, влияющие на распространение сигнала и количество абонентов в локациях — появление новых жилых кварталов и высотных зданий, социальных, торговых и спортивных объектов, индустриальных зон, а также развитие транспортной инфраструктуры и изменение природного ландшафта.

Раньше МТС закупала обновлённые цифровые карты у внешних поставщиков. Затем специалисты компании визуально оценивали топографические изменения местности и застройки на основе спутниковых данных, а после вручную вносили изменения в цифровые модели местности. Это был длительный, трудоёмкий и затратный процесс.

С запуском геоплатформы актуальные спутниковые снимки высокого разрешения автоматически подаются на вход обученной на картографический анализ нейронной сети. Она за секунды выполняет большой объём работ по визуальному анализу и трёхмерной идентификации объектов. В итоге один из самых трудозатратных процессов при обработке картографической информации — векторизация изображённых объектов — ускоряется почти в десять раз. Например, специалист в картографическом ПО тратит на обработку изображения одного здания около 33 секунд, а в нейросетях этот процесс занимает 3-4 секунды. При этом алгоритмы нейронных вычислений автоматически оценивают высоту зданий и их конфигурацию по теням или видимым частям стен для построения 3D-модели.

«Технология особенно актуальна в таком большом и быстро растущем городе как Новосибирск. Здесь чуть ли не ежедневно появляются новые объекты и обновляется транспортная инфраструктура. Даже в местах, где сеть работает давно, всё это должно учитываться при анализе текущей и особенно будущей потребности в покрытии и ёмкости сети. Тогда наши абоненты всегда будут обеспечены стабильной связью и смогут общаться с близкими в любой точке Новосибирска», — сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

На начальном этапе МТС выбрала более 460 городов с численностью свыше 50 тыс. жителей, где геоданные требуют постоянного обновления из-за изменения городского ландшафта, транспортных потоков и миграции населения.