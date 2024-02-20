«Яндекс Маркет» начал выпускать полноразмерные наушники под своим брендом Commo

«Яндекс Маркет» представил линейку полноразмерных беспроводных наушников Commo — это собственный бренд сервиса. В ней две модели — One и Immersive. Первая уже доступна покупателям в трёх цветах — белом, сером и лавандовом. Вторая появится в продаже этой весной. Обе модели оснащены 40-миллиметровыми динамиками с объёмным звуком. Наушники Commo рассчитаны на тех, кому важно качественное звучание в любых условиях — например, при прослушивании музыки в метро или на спортивной тренировке, при просмотре кино на компьютере или мобильных устройствах.

Commo One автономно работают до 95 часов — они подойдут и для коротких прогулок, и для дальних путешествий. У наушников есть звуковая и световая индикация, кнопки управления и встроенный микрофон. One комфортно носить долгое время благодаря эргономичному дизайну и мягким амбушюрам. Чашки этой модели оснащены поворотным механизмом, поэтому наушники удобно носить на голове, а ещё они не занимают много места в рюкзаке или сумке. В комплекте имеется AUX-кабель, с помощью которого наушники можно подключить, например, к ноутбуку и использовать даже разряженными — как проводные.

У модели Immersive есть дополнительные возможности. Она поддерживает три режима. Первый — активное шумоподавление, чтобы слушать музыку, не отвлекаясь на внешние звуки. Второй — прозрачности, чтобы слышать и музыку, и окружающие звуки почти так же чётко, как без наушников. Третий — стандартный режим. А ещё Immersive сами ставят музыку на паузу, если наушники снять с головы.

One и Immersive сделаны в фирменных цветах бренда и визуально сочетаются с его другими товарами — например, с чехлами для смартфонов. Маркет представил Commo весной 2022 г. и выпускает под ним аксессуары для мобильной электроники. Среди них — пауэрбанки, защитные стёкла для телефонов, зарядки, кабели для разных портов и другое. Заказать Commo One уже можно эксклюзивно на «Маркете».