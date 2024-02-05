Специалисты «Монитор Электрик» подтвердили совместимость платформы СК-11 с российской СУБД Postgres Pro

Postgres Professional — разработчик отечественной СУБД Postgres Pro, и компания «Монитор Электрик» — российский производитель программного обеспечения для центров управления в электроэнергетике и промышленной автоматизации, объявили о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Postgres Professional, подтвердил корректность совместной работы актуальной версии СУБД Postgres Pro Standard и платформы СК-11. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional .

СК-11 — открытая платформа с изменяемым набором приложений для создания автоматизированных систем диспетчерского, технологического, ситуационного, коммерческого управления объектами электроэнергетики в генерирующих и электросетевых компаниях, у крупных промышленных потребителей электроэнергии, системных операторов электроэнергетических систем и операторов автономных микро-энергосистем.

Postgres Pro — отечественная система управления базами данных, глубоко переработанная версия СУБД с открытым исходным кодом PostgreSQL. Позволяет решать сложные промышленные задачи на предприятиях с высоконагруженными системами. Входит в реестр отечественного ПО и имеет сертификат ФСТЭК.

В ходе проведенных испытаний был подготовлен специализированный стенд, где смоделировано интенсивное поступление телеметрической информации и сымитирована одновременная работа большого количества пользователей на информационной модели крупного центра управления сетями (более 30 тыс. ТП/РП).

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Отечественному железу не хватает «тяжелых» высокопроизводительных систем CNews Analytics

«Монитор Электрик» — российский производитель программного обеспечения для энергетической области. Программные продукты и решения «Монитор Электрик» сегодня используются российскими системными операторами электроэнергетических систем, генерирующими и электросетевыми компаниями, крупными промышленными потребителями электроэнергии, предприятиями нефтегазового сектор. Программный продукт CK-11 полностью соответствует требованиям Правительства России по вопросам импортозамещения и реализации мероприятий по снижению зависимости от импорта оборудования, технических устройств, комплектующих, услуг/работ иностранных компаний и использования иностранного программного обеспечения. Все приложения, работающие на платформе CK-11, включены в единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных.

Postgres Professional — российский разработчик системы управления базами данных Postgres Pro на основе PostgreSQL. Postgres Pro входит в Единый реестр российского программного обеспечения и выпускается в четырех вариантах: Postgres Pro Standard, Postgres Pro Enterprise, а также их сертифицированные ФСТЭК версии. В команде Postgres Professional — все основные разработчики ядра Postgres в России. Специалисты компании оказывают поддержку полного цикла: аудит, помощь в миграции, техподдержку 24х7 и SLA, обучение, заказные разработки, сертификацию специалистов.