Для жителей кировских новостроек ускорили мобильный интернет

«МегаФон» модернизировал телеком-оборудование в Октябрьском и Ленинском районах Кирова. Горожанам будет доступно улучшенное качество мобильного интернета, в том числе в период повышенной нагрузки на сеть в вечернее время и праздничные дни. Скорость передачи данных в данных локациях увеличилась в среднем на 15-20%. Работы повысили и уровень голосовой связи за счет использования технологии VoLTE. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Инженеры оператора запустили дополнительные слои в сети 4G. Такое решение дает возможность, используя уже имеющийся потенциал сети, в сжатые сроки повысить качество услуг для абонентов.

Технические работы увеличили скорость мобильной передачи данных в районе улиц Воровского, Сурикова и Калинина в Ленинском районе. Здесь расположены многоэтажные дома, в том числе и большое количество новостроек, таких как ЖК «Железно на Калинина», «Железно на Тургенева», «Premier Palace», «Premier Life», «Grand Premier», «Парк Хаус». Увеличится территория уверенного приема 4G не только на улице, но и внутри помещений.

В районе завода Авитек в ходе рефарминга удалось расширить покрытие сети четвертого поколения и обеспечить более быструю и стабильную передачу данных даже в моменты пиковых нагрузок. Проведенные работы позволили нарастить емкость сети, чтобы обслуживать одновременно большее число абонентов с привычным уровнем сервиса.

Как сообщили представители «МегаФона», за последние три месяца оператор модернизировал оборудование в более чем 30 локациях региона, а также впервые обеспечил связь и мобильный интернет для жителей 20 населенных пунктов совместно с министерством информационных технологий и связи Кировской области.

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«МегаФон» — всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.