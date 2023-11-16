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Быстрее и качественнее: скоростной мобильный интернет «Мегафона» пришел в осетинские села

В 2023 г. Северная Осетия - Алания вошла в топ-10 регионов, где значительно вырос туристический поток. «Мегафон» установил телеком-оборудование в местах с повышенным спросом. Средняя скорость передачи данных по республике достигла 30 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Покрытие сети LTE расширилось на территории как столицы республики, так и других туристических мест региона. Новое телеком-оборудование появилось в селе Даргавс. Сейчас в нем проживают всего 150 человек. Однако это место привлекает множество туристов. Местность заселена еще с эпохи бронзового века, современные ученые до сих пор находят здесь археологические памятники. Их бережно охраняют местные жители и приглашают полюбоваться гостей. С начала лета сумма расходуемого интернет-трафика в Даргавсе достигла порядка 320 ГБ. Такого объема информации хватит для прослушивания онлайн более 60 тыс. песен.

Еще одно место, где в этом году заработал скоростной интернет «Мегафона» – село Заманкул. Раньше здесь проживали скифы и аланы, останавливался хан Золотой Орды. Место до сих пор привлекает туристов и археологов остатками древних городищ. В одном из них даже нашли водопровод из керамических труб. Сегодня же здесь можно скачивать видео и музыку на скорости до 70 Мбит/с.

«Всем нам важно оставаться на связи. Вызвать экстренную помощь в горной местности, позвонить близким или поделиться красотой Северного Кавказа с друзьями в социальных сетях – все это невозможно без устойчивой связи и интернета. В развитии сети в регионе мы уделяем внимание и крупным городам, и небольшим населенным пунктам. В этом году связь впервые появилась в селах Асхарисар, Горный Карца, Гусара, а скорость интернета на территории всей республики выросла на 15%», — сказал директор «Мегафона» в Северной Осетии Ацамаз Бесолов.

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«Мегафон» — всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.

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