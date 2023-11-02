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«Ростелеком» создает глобальную цифровую телеком-платформу на Урале

Компания «Ростелеком» продолжает обеспечивать цифровыми сервисами крупнейшие предприятия Пермского края. В Прикамье цифровой провайдер модернизировал телефонные номера в крупной сети автосалонов «Форвард авто». Связисты осуществили замену стационарной телефонии на ту, что работает на базе IP-технологий. Такой переход объединил все номера в единую корпоративную телефонную сеть. Это позволило ИТ-службе автомобильных магазинов централизованно управлять телеком-инфраструктурой, а сотрудникам – оперативно взаимодействовать между собой. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Сергей Нередков, директор группы компаний «Форвард-авто»: «Благодаря цифровой телефонии мы можем предложить нашим клиентам мгновенное обслуживание, быструю консультацию и максимально эффективное взаимодействие между сервисами. Это позволяет нам не только увеличить уровень удовлетворенности наших заказчиков, но и значительно повысить эффективность работы автосалонов. IP-технология – это сервис, который помогает нам быть лидерами в автомобильной отрасли. После того, как связисты осуществили переход на цифровую телефонию в компании, мы получили современную, качественную, надежную систему с возможностью добавления новых абонентов».

Александра Исхизова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале: «Сегодня быстрое развитие высоких технологий затрагивает и сферу IP-телефонии. По мнению экспертов, рынок цифровой связи в ближайшие 10 лет вырастет более чем в два раза. Кроме экономии, заказчик получает множество вариантов интеграции IP-телефонии с другими бизнес-процессами и задачами компании. Тренд на использование искусственного интеллекта усиливается, и наши сервисы на базе ИИ с возможностью интеграции голосовых роботов и помощников помогают не только снизить затраты, но и увеличить прибыль. При реализации подобных проектов нам важны результаты своих заказчиков. А они, как правило, выражаются в экономии бюджета компании и словах благодарности наших клиентов».

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ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий превышает 11,3 млн, платного ТВ — 11,2 млн пользователей.

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