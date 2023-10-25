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ИТ-компания Only открывает свободную регистрацию на платформе управления бизнес-процессами и проектами Treerim

Российская компания Only открыла доступ к коммуникационно-управленческой платформе Treerim, предназначенной для автоматизации рабочих процессов: от организации до постановки и распределения конкретных задач и контроля выполнения.

Платформа включает восемь ключевых модулей, с помощью которых российские предприятия могут организовать среду общения и взаимодействия сотрудников и подразделений на всех уровнях, а также реализовывать необходимые управленческие функции, своевременно корректировать бизнес-процессы и формировать сквозную отчетность.

Сегодня обновленная платформа Treerim содержит следующие функциональные блоки: «Справочники», «Процессы», «Задачи», «Базы знаний», «Проекты», «Коммуникации», «Цифровой профиль» и «Отчетность».

Модули «Справочники» и «База знаний» предназначены для создания детализированных информационных срезов (от карточек контрагентов – до сложных правил формирования бюджетов). Данные компоненты обеспечивают структурированное хранение данных с защищенным доступом. При этом они легко интегрируются с профилями сотрудников, отделов и филиалов, а также с блоком «Задачи».

Функциональность раздела «Процессы» позволяет в автоматическом режиме структурировать и управлять любыми процессами конкретной организации (от обучения персонала до сложных взаимодействий между различными подразделениями).

Блок «Задачи» дает возможность «разбивать» процессы на гибкие задачи и подзадачи, интегрированные с другими инструментами, например, Miro и Figma.

Модуль «Проекты» служит средством управления проектами, поддерживает применение методологии Agile и канбан-досок, автоматически учитывает трудозатраты и многое другое.

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Раздел «Коммуникации» расширяет возможности для полноценных коммуникаций внутри команд, а также между командами и подразделениями; содержит интегрированные текстовые, аудио-, видеочаты с возможностью делиться файлами внутри платформы и другими элементами для создания эффективной и быстрой коммуникации в компании.

Подсистема «Цифровой профиль» (своего рода расширенный личный кабинет) объединяет процессы, задачи, данные и ресурсы; связывает кабинет каждого пользователя с текущими процессами, информацией и статусами задач. Кроме того, здесь реализовано защищенное централизованное хранилище данных как о сотрудниках, так и о структуре компании – на базе интеграции с LDAP/Active Directory.

Наконец, сервис «Отчеты» решает задачу формирования гибкой отчетности по широкому спектру заданных критериев для дальнейшего анализа и принятия управленческих решений.

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Функции платформы Treerim реализованы на портальных технологиях и, в совокупности, позволяют полностью решить задачи импортозамещения в сфере корпоративного проектного и HR-управления.

В настоящее время отечественным организациям доступны следующие тарифные планы: «Бесплатный» (не более 10 сотрудников), «Малый бизнес» (от 11 до 500 сотрудников), «Средний бизнес» (от 501 до 1500 сотрудников) и «Индивидуальный» (для крупных предприятий, рассчитывается под задачи заказчика).

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