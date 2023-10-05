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Новая мобильная версия личного кабинета «Мой MCN» доступна для физических лиц

Мобильный виртуальный оператор связи MCN Telecom, предоставляющий услуги мобильной связи частным лицам под брендом MCNmobile, объявил о перезапуске мобильного приложения ЛК для физических лиц.

Новое мобильное приложение «Мой MCN» доступно в магазинах приложений: RuStore, App Store и Google Play. Личный кабинет MCNmobile для мобильных устройств предназначен для управления услугами связи и телефонными номерами.

Абоненты MCNmobile теперь могут в мобильной версии отслеживать баланс и остатки по пакетам, выбирать и подключать тарифы, а также дополнительные несгораемые пакеты, пополнять баланс личного счёта через приложение картой любого банка или через СБП, в разделе «Детализация» отслеживать затраты на звонки, SMS и интернет.

Мобильное приложение ЛК «Мой MCN» не адаптировано для планшетных ПК. Для скачивания нового приложения на устройства с операционной системой Android требуется версия 8.0+.

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