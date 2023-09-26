«Магнит» до конца 2023 г. масштабирует технологию распознавания товаров на полке на всю сеть

«Магнит», российский ритейлер, до конца 2023 г. масштабирует технологию распознавания товаров на полке (Image recognition) на всю розничную сеть. Это решение позволяет оперативно исправлять неточности в выкладке, что способствует повышению продаж. Об этом CNews сообщили представители «Магнита».

Контроль выкладки товаров на полке осуществляется с помощью российской технологии, в ее основе – нейросеть, которая распознает изображения товаров по фотографии и контролирует соответствие выкладки продукции на полках заявленному плану-схеме (планограмме). Система анализирует наличие необходимых товаров и их остаток на складе магазина, последовательность выкладки, расположение позиций на первой линии и другие показатели. При выявлении ошибок для их оперативного исправления персонал получает детальные подсказки в мобильное приложение.

«Магнит» начал тестировать технологию Image recognition осенью 2021 г. в 20 магазинах. Год спустя было принято решение о внедрении этой технологии в тысяче торговых точек. Автоматизированный мониторинг выкладки охватил 20 тыс. SKU в 17 товарных группах. Точность распознавания полки превысила 95%. Новая технология также способствовала росту товарооборота и корректности запасов в магазинах.

Теперь компания приступает к внедрению технологии распознавания товаров на полке во всех магазинах «Магнит» форматов «у дома», дрогери, а также в супермаркетах и суперсторах. К концу 2023 г. это решение будет работать более чем в 25 тыс. торговых точек во всех регионах присутствия сети. На этом этапе автоматизированный мониторинг охватит 50 тыс. товарных наименований. Кроме того, у технологии появится новый функционал (например, контроль корректности ценников и мониторинг рекламных материалов).

«Магнит» также начал тестировать технологию распознавания товаров на полке в розничной сети «Дикси».

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Руслан Исмаилов, заместитель генерального директора, директор розничной сети «Магнит»: «Мы масштабируем технологию Image recognition на всю сеть магазинов «Магнит», что позволит нам эффективнее контролировать физическую доступность товара и соответствие выкладки планограмме, а значит – улучшить представленность товаров на полке и повысить продажи. Этот проект – один из элементов стратегии по росту автоматизации рутинных процессов в наших магазинах, позволяющей не только повысить производительность персонала, но и получить большой массив аналитической информации по товародвижению, оптимальной планограмме для конкретной категории в конкретном магазине».

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ПАО «Магнит» является холдинговой компанией группы обществ, занимающихся розничной торговлей через сеть магазинов «Магнит», с местом нахождения в Краснодаре. Сеть магазинов «Магнит» состоянию на 30 июня 2023 г. насчитывала 28 309 магазинов, расположенных в 4 183 населенных пунктах России и Республике Узбекистан. Компания управляет собственной логистической системой, насчитывающей по состоянию на 30 июня 2023 г. 45 распределительных центров, автоматизированную систему управления запасами и автопарком, состоящим из 5412 автомобилей. В соответствии с результатами компании по МСБУ 17, ее выручка за первое полугодие 2023 г. составила 1 229 млрд руб., EBITDA – 82 млрд руб.