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МТС начала дистанционное трудоустройство сотрудников

МТС сообщила о запуске программы дистанционного трудоустройства «МТС Hello». Теперь у кандидатов из девяти регионов России есть возможность пройти все этапы отбора и оформления на работу без необходимости посещать офисы компании.

Программа «МТС Hello» – это система трудоустройства и пребординга кандидатов, которая помогает в сопровождении соискателя от момента принятия положительного решения до оформления на работу, включая подписание трудового договора с помощью электронной подписи. Программа интегрирована во внутренние HR-платформs экосистемы, что обеспечивает бесшовный процесс взаимодействия всех участников процесса.

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На данный момент программа действует Екатеринбурге, Владивостоке, Москве, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Ульяновске, Самаре, Орле и Барнауле. Выбор регионов для запуска обусловлен наличием в них центров клиентского сервиса, для которых особо актуален удаленный наем сотрудников. До конца года МТС планирует расширить программу на всю территорию России.

«Сотрудники МТС сегодня – это 63 тыс. человек разных профессий, работающих по всей стране во всех компаниях экосистемы. Мы стремимся создать для них рабочую среду, которая будет удобной и доступной для каждого, независимо от местоположения. Развитие HRTech-сервисов – один из инструментов для достижения этой цели, который, помимо заботы о сотрудниках, повышает эффективность внутренних процессов и влияет на бизнес-результаты. Сегодня мы рады предложить программу трудоустройства, которая дает возможность кандидатам из разных городов России присоединиться к команде МТС», – сказала вице-президент по управлению персоналом МТС Лариса Бодягина.

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