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«СКБ Контур» и группа компаний «Проспект» подписали соглашение о сотрудничестве

Подписание состоялось 11 июля 2023 г. Компании договорились о внедрении ИТ-решений в рабочие процессы. Об этом CNews сообщили представители «СКБ Контур».

«СКБ Контур» и группа компаний «Проспект» договорились о стратегическом партнерстве в области цифровизации бизнес-процессов. Соглашение также предполагает обмен опытом и знаниями, совместное участие в мероприятиях, посвященных цифровым технологиям.

Разработкой и внедрением решения для «Проспекта» займется «Контур.недвижимость». Это направление больше пяти лет занимается созданием сервисов для застройщиков, риелторов и юристов. В портфеле «Контур.недвижимости» сервисы для проверки и оформления сделок, а также электронной приемки объектов.

Михаил Сродных, генеральный директор «СКБ Контур»: «Убежден, что наше партнерство в области внедрения ИТ-решений упростит рабочие процессы. Позволит быть более продуктивными и успешными. Принесет пользу клиентам и сделает бизнес более эффективным».

Юрий Моисеенко, генеральный директор ГК «Проспект»: «Цифровые технологии уже давно стали обязательной и неотъемлемой частью бизнеса. Для развития необходимы передовые ИТ-решения от лидирующих разработчиков, таких как СКБ Контур. Поэтому мы активно сотрудничаем «СКБ Контур» и рассчитываем на дальнейшее всестороннее развитие нашего сотрудничества».

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Группа компаний «Проспект» реализует проекты в сфере девелопмента жилой и коммерческой недвижимости в Екатеринбурге и Перми с 2013 г., включена в перечень системообразующих организаций, имеющих региональное значение и оказывающих существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность в Свердловской области.

«СКБ Контур» — группа компаний, которые развивают экосистему для бизнеса «Контур», инвестируют в образование, инфраструктуру и ИТ-сообщество. Ключевые направления бизнеса «СКБ Контур» — ЭДО, бухгалтерия, электронная подпись и онлайн-кассы. Выручка «СКБ Контур» за 2022 г. составила 26,4 млрд руб., а решениями ГК пользуются 2,3 млн компаний в России и за рубежом.

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