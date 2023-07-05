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Количество спам-звонков нижегородцам в 2023 г снизилось более чем в два раза

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о результатах исследования центра инноваций Future Crew МТС RED. Результаты исследования показали, что количество спам-звонков нижегородским абонентам МТС за первые пять месяцев 2023 г. снизилось более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. и в 1,8 раз по сравнению с периодом с января по май 2021 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Количество спам-звонков абонентам МТС в 2023 г. заметно снизилось: с января по май 2023 г. было зафиксировано в общей сложности 123 млн спам-звонков, тогда как за тот же период 2022 г. – 295 млн звонков, а в январе-мае 2021 г. – 219 млн.

При этом на 67% по сравнению с 2022 г. выросла средняя длительность спам-звонков: с 22 секунд в январе-мае 2022 г. до 33 секунд в январе-мае 2023 г. В целом, доля спам-звонков, получаемых абонентами МТС ежемесячно, в общем объеме всех звонков в январе-мае 2023 г. составила 6%. В этот период 34,7 тыс. спамеров ежемесячно пытались дозвониться абонентам МТС. С одного спам-номера совершалось в среднем 711 звонков в месяц. Активность телефонных спамеров в праздничные дни по сравнению с будними днями снижалась. Так, в 2023 г. на майские праздники россиянам в среднем поступило на 30% меньше «мусорных» звонков, чем в рабочие дни, а в новогодние праздники – в шесть раз меньше.

В январе-мае 2023 г. 18,2 млн спам-звонков (15% от всех поступивших абонентам спам-звонков) длились от 15 до 30 секунд, и 32,6 млн спам-звонков продолжались свыше 30 секунд (26% от всех поступивших абонентам спам-звонков). При этом дольше всего общались по телефону со спамерами люди старше 50 лет (почти 26% от общего числа абонентов), среди молодежи в возрасте до 24 лет этот показатель самый низкий – 19,4%. Мужчины вели длительные разговоры со спамерами чуть чаще, чем женщины – 24,3% против 23,1%.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.

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