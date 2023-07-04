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OCS начинает продвижение сетевого оборудования «Русьтелетех»

Компания OCS, отечественный ИТ-дистрибьютор, начинает продвигать в свой партнерский канал сетевое оборудование российского разработчика и производителя «Русьтелетех» (RTT). Решение о начале поставок новой продукции было принято в связи с растущим спросом ИТ-рынка на построение сетей на российском оборудовании. Об этом CNews сообщили представители OCS.

На текущий момент партнерам OCS доступны для заказа доверенные высокопроизводительные ethernet-коммутаторы уровня доступа и агрегации с уникальным уровнем сертификации по требованиям безопасности информации.

Сотрудничество с RTT позволит дистрибьютору пополнить импортозамещающий портфель и обеспечить ИТ-канал широким ассортиментом сетевого оборудования для построения безопасных сетевых инфраструктур на базе решений отечественного производства. Партнеры получат возможность использовать техническую экспертизу OCS, а также финансово-логистические ресурсы для реализации комплексных проектов.

Поддержкой и продвижением продуктов RTT займется департамент систем связи и телекоммуникаций. Продуктовые эксперты и пресейл-инженеры дистрибьютора готовы помочь партнерам и их заказчикам в подборе оборудования вендора, а также в проведении консультаций по его настройке и установке.

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«Русьтелетех» (RTT) – разработчик и производитель доверенного телекоммуникационного оборудования. Компания имеет комплект лицензий ФСБ России и ФСТЭК России на деятельность по разработке средств защиты информации, а также на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

OCS Distribution основана в 1994 г. Занимается дистрибуцией ИТ- и телеком-оборудования, ПО, бытовой техники и электроники. Всего в портфеле продукция более 450 вендоров, среди которых большой стек российских решений, включая собственный бренд Nerpa. В 2021 г. предложила рынку сервисы в области проектирования и внедрения ИТ-проектов, финансов, производства, логистики, маркетинга. В Москве создана производственная площадка площадью 1500 кв. м. OCS имеет региональную сеть офисов в 23 городах России и в Казахстане. OCS фокусируется на проектной и вольюмной дистрибуции: работе с системными интеграторами, поставщиками корпоративного рынка, розничными сетями, представителями российской сборки, разработчиками ПО, универсальными реселлерами и др. Партнерская база OCS Distribution насчитывает более 7200 компаний России.

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