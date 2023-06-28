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Совет директоров АО «Софтлайн» утвердил дивидендную политику

Совет директоров АО «Софтлайн» в ходе заседания 23 июня 2023 г. утвердил дивидендную политику компании.

Дивидендная политика направлена на поддержание интересов акционеров путем обеспечения максимальной прозрачности и при этом учитывает ожидаемый рост бизнеса, стратегию развития и инвестиционные возможности в технологическом секторе. Дивидендная политика разработана в рамках работы по совершенствованию финансовой стратегии компании и основана на анализе лучших практиках в сфере корпоративного управления. Об этом CNews сообщили представители «Софтлайн».

В частности, при разработке рекомендаций относительно величины дивидендных выплат Совет директоров должен стремиться к выполнению следующих условий: по итогам 2024 г. на выплату дивидендов должно быть направлено не менее 25% от чистой прибыли по МСФО. При этом сумма выплаченных дивидендов составит не менее 1 млрд руб.; по итогам 2025 г. и каждого последующего года на выплату дивидендов планируется направлять не менее 25% от чистой прибыли предыдущего финансового периода по МСФО.

При разработке рекомендаций по дивидендам Совет директоров может также использовать и другие показатели, в том числе финансовые результаты компании, размер нераспределенной прибыли прошлых лет, капитальные затраты, доступность денежных средств из внешних источников и иные значимые факторы.

АО «Софтлайн» будет стремиться выплачивать дивиденды акционерам не реже одного раза в год.

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Владимир Лавров, CEO АО Софтлайн, генеральный директор Общества: «Утвержденная дивидендная политика в первую очередь направлена на поддержание интересов миноритарных инвесторов. Создавая для них привлекательные условия, мы тщательно следим за финансовым положением компании и гарантируем, что утвержденная политика обеспечит поддержание высокого уровня финансовой устойчивости АО “Софтлайн” и не создаст чрезмерной долговой нагрузки. Кроме того, наша дивидендная политика предполагает сохранение части свободных денежных средств на развитие бизнеса и реализацию инвестиционных проектов. Мы продолжим придерживаться лучших практик корпоративного управления и учитывать потребности и интересы всех сторон».

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АО «Софтлайн» — поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности с высокоэффективной бизнес моделью, адаптированной под новые реалии российского ИТ-рынка. Головной офис компании находится в Москве. В 2022 г. ее оборот достиг 70 690 млн руб., за этот период реализовано более 400 крупных проектов по переходу на импортонезависимые решения. Свыше 5300 сотрудников работают в более чем 25 представительствах компании по всей России, в том числе 1600 инженеров и разработчиков.

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