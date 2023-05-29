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Фонд «Сколково» атаковали хакеры

В ночь с 28 на 29 мая 2023 г. инфраструктура Фонда «Сколково» подверглась хакерской атаке. Злоумышленники получили частичный доступ к ряду информационных систем и сетевых ресурсов. В частности, был взломан файлообменник, расположенный на физических мощностях Фонда. Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

Злоумышленник или группа злоумышленников, представившиеся украинским киберфронтом, взяла ответственность за взлом. Кроме самого сообщения о взломе, хакеры выложили в открытый доступ снимки экранов ряда внутренних информационных ресурсов, а также отдельные документы.

В настоящий момент временно недоступны публичные информационные ресурсы Фонда «Сколково», такие как сайт sk.ru и онлайн-сервисы.

Ведется активная работа по восстановлению работоспособности инфраструктуры Фонда «Сколково». Основная часть функционала будет восстановлена в течение суток. К расследованию инцидента привлечены правоохранительные органы.

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«Сколково» – российский инновационный центр. Стартапы, развивающие бизнес при поддержке «Сколково», поставляют отечественную продукцию для промышленности, медицины, транспорта, сферы информационных технологий и др. В числе резидентов «Сколково», получивших известность не только в России, но и за ее пределами: ExoAtlet, «Биорг», «Рапидбио», «Моторика», Uchi.ru, «Якласс», VisionLabs, «Вокорд», «С-инновации», «Гепатера», «ЦРТ инновации», «Спутникс» и др. В 2022 г. выручка резидентов «Сколково» увеличилась почти на 42% по сравнению с 2021 г. и составила 351,9 млрд руб. На конец 2022 г. число стартапов-резидентов «Сколково» превысило 3500. Количество рабочих мест в экосистеме превысило 79 тыс.

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