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SVZCloud разработал бэкап для пользователей Yandex Cloud

SVZCloud Backup добавлен в Yandex Cloud Marketplace, чтобы повысить защиту данных пользователей при помощи разработанного в России решения для резервирования и восстановления виртуальных машин и дисков. Об этом CNews сообщили представители SVZCloud.

SVZCloud, российский разработчик ПО с многолетним опытом разработки продуктов для глобальных облаков AWS и Azure, создал безагентный бэкап для быстрого восстановления виртуальных машин и дисков в случае аварии или атаки вируса-шифровальщика. SVZCloud Backup теперь доступен в Yandex.Cloud и надежно защитит данные, которые клиенты доверяют российскому облаку. SVZCloud Backup использует API и собственные механизмы Yandex Cloud для надежного и быстрого резервирования и восстановления. Продукт поддерживает любые ОС, как Linux, так и Windows благодаря безагентной технологии.

При помощи SVZCloud Backup пользователи Yandex Cloud смогут: настроить тенантную модель для разграничения доступов к системе; задать набор операций резервного копирования по расписанию; рассчитать примерную стоимость хранения резервных копий в месяц; выполнить оперативное восстановление диска или виртуальной машины в исходном виде с сохранением всех данных и конфигурации; выполнить восстановление отдельного файла или директории с резервной копии диска или виртуальной машины; настроить информирование администратора по E-mail о результатах выполнения операций резервного копирования; выполнить базовые операции с виртуальными машинами: запуск, остановка, удаление, — как вручную, так и по заданному расписанию.

«Пользователи получили современное решение для резервирования и восстановления данных, созданное российским разработчиком специально для Yandex Cloud с учетом его архитектуры и требований. SVZCloud Backup поможет пользователям повысить надежность хранения данных в российском облаке и защитить от возможных угроз, ошибок персонала и атак вирусов-шифровальщиков», – сказал генеральный директор разработчика SVZCloud Юрий Бражников.

SVZCloud Backup можно протестировать и использовать из Yandex Cloud Marketplace

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SVZCloud специализируется на поставке, внедрении и разработке систем объединенных коммуникаций и защиты данных для предприятий, организаций и сервис-провайдеров.

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