Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения Системное ПО
|

Directum и «Ред софт» подтвердили совместимость программных продуктов

Directum и «Ред софт» подтвердили совместимость программных продуктов. Тестовые испытания продемонстрировали корректность совместной работы Directum RX с «Ред ОС». Результат отражен в двустороннем сертификате.

«Ред ОС» — российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России (№4060), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. Ред ОС зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных (№3751).

Directum RX — интеллектуальная система для управления бизнес-процессами и документами. Имеет платформу для поддержки тысяч одновременно работающих пользователей, включает готовый набор бизнес-решений для широкого спектра задач от делопроизводства и договорной работы до кадрового документооборота и долговременного архива, а также возможности гибкой доработки без программирования. Directum RX включена в реестр отечественного ПО (№4499). Надежность решений подтверждают сертификаты качества и ФСТЭК РФ.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Microsoft переписывает ядро и библиотеки Windows на языке Rust. Кое-что уже готово и даже не тормозит

Windows больше не нужна. Госзаказчики бросились скупать российский Linux

ИТ-компании, завышающие цены, будут наказаны. Им приостановят налоговые льготы и бронь от армии

Российское ПО заставят работать на «Эльбрусах», «Байкалах» и российских ОС

«Дочка» «Ростеха» оставила МВД без крупного ИТ-сервиса: в проект заложили ОС без поддержки 4-ядерных «Эльбрусов»

Российский «военный Linux» допустили до использования в госорганах

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Как освободить память на iPhone: 10 советов

Лучшие электросамокаты для детей: выбор ZOOM

Как очистить память на Android-смартфоне: 7 способов

Показать еще

Наука

Кислород в космосе можно быстро получить из воды и магнитов

Ликбез RnD.CNews: сколько на самом деле у Земли спутников?

Новый взгляд на состав Вселенной — распределение галактик может измениться
Показать еще