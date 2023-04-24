Сервис Сбера «Спорт Рядом» собрал 70 спортивных объектов в 24 регионах России в одном приложении

Спорт доступный каждому

По данным Минспорта России, в 2021 году в нашей стране работало более 346 тыс. спортивных объектов. Однако результаты проведенных соцопросов показывают, что многие граждане РФ часто не знают о существовании и функционировании большого количества спортивных объектов в стране. «Даже в Москве 38% горожан считают, что по их месту жительства недостаточно спортивных объектов. А на самом деле в Москве восемь таких объектов на один квадратный километр. У населения есть потребность занятия спортом, но не было удобного, универсального инструмента информирования», — говорит заместитель гендиректора «СберИнтегро» Кристина Турчанинова.

Узнать о расположении спортивных объектов в своем районе и даже другом городе стало возможным благодаря приложению «Спорт Рядом», разработку которого Сбер запустил в 2020 году. Механика проста: после прохождения регистрации на мобильном устройстве, пользователь получает доступ к информации о том, где находится спортивный объект, время работы, а также стоимость услуг — их можно сразу оплатить банковской картой или через сервис SberPay. «В условиях пандемии мы привыкли сидеть в гаджетах, буквально парой нажатий клавиш приобретать услугу. Это сподвигло нас создать инструмент, позволяющий гражданам не только заказывать доставку еды и товаров при помощи мобильных телефонов, но и приобретать услуги спортивных объектов», — говорит Кристина Турчанинова. Билеты и абонементы, приобретенные через мобильное приложение, доступны в приложении в виде QR-кодов.

Решение для цифровизации спорта

Сегодня «Спорт Рядом» представляет собой комплексное решение для цифровизации деятельности спортивных объектов. С помощью приложения можно составить расписание занятий, вести учет посещаемости, автоматизировать продажу услуг, организовать контроль доступа по QR-кодам, сформировать отчетность, в том числе с учетом государственных и муниципальных заданий, и получать аналитику по выручке, продажам, посещениям и т.д.

Сегодня 70 спортивных объектов из 24 регионов РФ уже оформили подписку на использование «Спорт Рядом». К концу 2023 г., сервис заработает в 46 регионах, а в дальнешем планируется подключить к нему все спортивные объекты России. «Региональная власть понимает важность внедрения таких продуктов. Ведь сервис помогает формировать достоверную аналитику для принятия управленческих решений», — говорит Кристина Турчанинова.

Как работает сервис

«Спорт Рядом» — облачный сервис, для подключения к нему нужен лишь доступ в интернет. Перед подключением каждого спортобъекта команда разработчика «СберИнтегро» изучает его, подбирает необходимое оборудование, после чего обучает сотрудников объекта работе с личным кабинетом. В состав сервиса входит доступ в web-кабинет учреждения, мобильное приложение для граждан, ручной считыватель QR-кодов и сопровождение работы в сервисе.

Бесплатное мобильное приложение «Спорт Рядом» работает на смартфонах и планшетах и представляет собой единую платформу доступа к услугам всех подключенных к сервису спортивных объектов. Пользователи могут найти спортивные объекты, информацию о спорткомплексе: расписании, предоставляемых услугах (платных и бесплатных). Также можно оплатить разовое посещение секции или приобрести абонемент на длительное посещение. Оплата осуществляется с помощью банковской карты или через систему SberPay.

Важное преимущество сервиса – отсутствие привязки сервиса к кассовой технике. С помощью «Спорт Рядом» спорткомплекс получает возможность кросс-канального использования билетов, внесения услуг по различным категориям (например, коммерческих и некоммерческих, с расписанием и без расписания), продажи билетов через кассы или онлайн через мобильное приложение для граждан. Это позволяет посетителям покупать услуги спортивного объекта без очередей в удобном для них формате.

Сервис адаптирован для спортивных организаций разного масштаба и функциональности, учитывает особенности работы бюджетных учреждений, в том числе государственные и муниципальные здания спортивных объектов и их некоммерческую деятельность. Схема подключения различных спортивных организаций практически идентична, поскольку форма договора на подключение сервиса максимально приближена к типовой форме контракта, которая используется большинством бюджетных учреждений при закупке товаров, работ и услуг для собственных нужд.