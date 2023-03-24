Wildberries совместно с партнерами тестирует доставку сверхгабаритных товаров

В рамках пилотного проекта грузовая курьерская доставка мебели, инструментов и сантехники стала доступна жителям Москвы, Санкт-Петербурга, Калужской, Тульской и Рязанской областей. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

В 2023 г. на Wildberries стартовали продажи кроватей, диванов, шкафов-купе, душевых кабин, унитазов, ванн, душевых стоек, а также промышленного инструмента: генераторов, компрессоров, бетоносмесителей и др. – всего свыше 2000 наименований.

В тестовом периоде участвуют более 50 ритейлеров, среди которых «Лазурит», «Домотека», Buyson и др. В будущем онлайн-платформа расширит ассортимент этих товаров благодаря сотрудничеству с новыми предпринимателями и брендами.

Продажи осуществляются по модели «Маркетплейс»: в режиме реального времени продавцы получают информацию о заказах, после чего организуют их логистику в распределительный центр компании во Внуково, откуда курьерская служба Wildberries доставляет их покупателям. Торговая комиссия для продавцов данной категории составит от 5% в зависимости от категории товаров.

Для покупателей доставка и подъем на этаж дома или квартиры осуществляется бесплатно.

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«Видим высокий интерес покупателей к покупке мебели, сантехники и инструментов на нашей платформе, поэтому продолжаем расширять ассортимент товаров и сервисов в этом сегменте. В 2022 г. продажи мебели на Wildberries выросли на 196% год к году, инструментов – на 157%, а сантехники – на 322%. Ожидаем, что доставка сверхкрупногабаритных товаров будет востребована как у предпринимателей, которые с помощью нашей платформы могут расширить свою клиентскую аудиторию, так и у покупателей. Ранее мы запустили маркетплейс сервисов, благодаря которому на нашей платформе можно не только приобрести новую мебель или сантехнику, но и заказать ее установку и подключение», — сказали представители Wildberries.

В настоящий момент курьерская доставка сверхгабаритной мебели, сантехники и инструментов доступна в пределах ЦКАД, Санкт-Петербурга, Калужской, Тульской и Рязанской областей. В будущем онлайн-платформа расширит зону доставки этих товаров.