Решение МТС поможет скоординировать выездную работу врачей

7 марта МТС приняла участие в конференции CNews «Цифровое здравоохранение 2023». Руководитель центра «Транспорт и геонавигация» МТС Дмитрий Коровин рассказал о том, как автоматизировать работу врачей, планировать нагрузку специалистов и обеспечить возможность успевать на все выезды.

Решение для отрасли здравоохранения реализовано на базе продукта «МТС Координатор». Приложение позволяет автоматически распределять вызовы на дом терапевтов, педиатров и врачей других специальностей, выстроить оптимальный маршрут посещения всех адресов с учетом минимального пробега транспорта и времени, затраченного на дорогу. После распределения заявок сервис отправляет на планшет медицинского работника уведомления о предстоящих выездах к пациентам. Сервис для автоматизации работы врачей работает уже в 9 городах страны.

По словам эксперта компании МТС, автопланирование маршрута реализовано на базе технологий искусственного интеллекта и позволяет учесть следующие критерии: график работы и специализацию работника, сроки исполнения вызова, обстановку на дорогах, а также расстояние до пациента. Отчеты по выполненным выездам доступны диспетчерам в виде дашбордов, журналов событий с возможностью фиксирования форс-мажоров.

«Ручное распределение вызовов медицинских работников, которое используется повсеместно в масштабе всей страны, к сожалению, является неэффективным: врачи не успевают на запланированные выезды, перепробег служебного транспорта достигает 50 км. МТС Координатор позволяет диспетчерам составить эффективный график врачей, в том числе с привлечением внештатных специалистов, а все отчеты сформировать в наглядном цифровом формате», — рассказал на конференции CNews «Цифровое здравоохранение 2023» руководитель центра «Транспорт и геонавигация» МТС Дмитрий Коровин.

30 марта МТС проведет обучающий вебинар, как реализовать маршрутизацию и автопланирование и в других отраслях.