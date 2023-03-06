Первый сервис для автоматизации рекламы в Telegram – Gooroo

Российские разработчики создали сервис Gooroo.works, который позволяет полностью автоматизировать размещение рекламы в Telegram-каналах по аналогии с «Яндекс директ» и Google Ads. Об этом CNews сообщили представители Gooroo.

Gooroo.works – сервис, который предоставляет полную аналитику по аудитории Telegram-каналов для блогеров: страны, города, устройства, операционные системы, используется ли VPN, какое количество пользователей являются ботами. Кроме того, есть возможность посмотреть разбивку аудитории по интересам: молодые мамы, автолюбители, активные читатели новостей и т.п. И все это бесплатно.

Для работы в Gooroo нужно зарегистрироваться в сервисе, добавить каналы, указать, для каких из них нужно получать предложения о публикациях, подключить бота Gooroo в канал. Gooroo-бот автоматически будет присылать предложения о размещении рекламных объявлений. Владелец канала может согласиться или отказаться – ни одно объявление не будет опубликовано без его разрешения.

Оптимизация рекламного объявления по стоимости клика происходит следующим образом: сначала алгоритм Gooroo отправляет запрос на тестовую публикацию объявления в несколько десятков автоматически отобранных каналов. Как только блогеры разрешают публикацию в канале, объявление размещается в нем на фиксированный короткий срок. Обычно это 30 минут или 1 час, в зависимости от объема аудитории канала. После этого публикация автоматически удаляется и Gooroo анализирует результаты этого посева: в каких каналах соотношение просмотров к кликам было наилучшим. Оставшийся бюджет рекламной кампании направляется на наиболее конверсионные каналы.

При каждом тесте размещения рекламной кампании система запоминает, как отреагировала определенная аудитория на конкретные формулировки в объявлении. Таким образом, алгоритмы Gooroo со временем делают все более точные размещения объявлений, обладая наиболее полной информацией об аудитории, которая на текущий момент есть только у сервиса Gooroo.

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В настоящее время сервис доступен на рынке стран СНГ, Грузии и Турции. В ближайшее время Gooroo будет подключать другие социальные сети и развиваться на новые географические рынки.

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Команда Gooroo состоит из 14 специалистов. Сервис профинансирован и создан тремя партнерами: Евгением и Александром Мурзанаевыми и Вадимом Грибовым. Они более десяти лет занимаются развитием и разработкой различных ИТ-решений: среди их проектов – студия разработки мобильных приложений AppCraft, сервис планирования времяпровождения Treeps, сервис поминутной оплаты тренировок Gymmy.