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«Лаборатория Касперского»: самые масштабные утечки в 2022 г. происходили в ритейле и сервисах доставки

По данным отчета «Лаборатории Касперского» «О значимых утечках данных в России», в 2022 г. зафиксировано 168 случаев публикаций значимых* баз данных российских компаний. Всего было опубликовано более 2 млрд записей. Это почти 300 млн пользовательских данных, из которых 16% — около 48 млн строк — содержали пароли. Если распределить утечки равномерно в течение года, получится, что злоумышленники почти каждый второй день публиковали объявления о выложенной в свободный доступ конфиденциальной информации пользователей. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Большая часть пользовательских данных (64%) были скомпрометированы в результате атак на крупный бизнес. Лидеры по объему утекшей информации, заявленной в сообщениях на специализированных площадках, — сферы доставки (34%) и ритейла (14%). В топ-10 по количеству опубликованных пользовательских данных вошли по две утечки компаний из этих отраслей. При этом чаще всего компрометация данных также происходила в организациях сферы ритейла — их доля составила 26% от общего числа компаний, которые столкнулись с этой проблемой в 2022 г.

В публичный доступ попадают данные как пользователей, так и сотрудников. Это может быть не только рабочая информация, такая как должность и электронный адрес, но и личная, в том числе номер мобильного телефона и финансовые сведения.

«Утечка данных может затронуть любую компанию. Мы ожидаем, что в 2023 г. их количество может вырасти на 20%. При этом велика вероятность, что злоумышленники продолжат обращать внимание на сферу ритейла, которая исторически хранит колоссальные объемы информации. Компаниям важно выстроить комплексную систему защиты ИТ-инфраструктуры, а также разработать план, который будет включать шаги по трем основным направлениям: расследование инцидента и реагирование, а также грамотная и своевременная коммуникация с клиентами, партнерами и регуляторами. Более подробный алгоритм действий на случай возможной утечки данных есть в нашем отчете», — сказал Игорь Фиц, аналитик Kaspersky Digital Footprint Intelligence.

«Лаборатория Касперского» рекомендует компаниям следующие меры профилактики от утечек: храните только те данные, которые действительно необходимы для реализации логики работы сервисов и приложений; заранее разработайте план по реагированию на случай взлома, это поможет снизить ущерб от инцидента; Используйте сервисы Threat Intelligence для анализа потенциальных угроз и оперативного выявления инцидентов;

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Цифровизация

внедрите SIEM-систему для обнаружения попыток несанкционированного доступа на начальном этапе атаки; используйте решение класса SD-WAN для повышения надежности и автоматизации работы распределенных сетей. Унифицированные политики безопасности и единые настройки сетевого оборудования для всех объектов компании позволят построить отказоустойчивую сеть; внедрите разграничение прав доступа, чтобы быть уверенными, что доступ к данным ограничен, а источник активности можно распознать; проводите мониторинг поверхности атаки, чтобы выявить узкие места внешнего периметра организации; регулярно проводите для сотрудников тренинги по повышению цифровой грамотности.

Аналитический отчет создан командой Kaspersky Digital Footprint Intelligence. Она на протяжении всего года отслеживала факты компрометации пользовательских данных, предоставляя клиентам возможность в числе первых узнавать о произошедших инцидентах и оперативно реагировать на них.

* Утечка данных, в результате которой было скомпрометировано более 5000 строк пользовательских данных либо получившая резонанс в СМИ.

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