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Merlion объявила о начале сотрудничества с Orion soft

Merlion и Orion soft, российский разработчик программного обеспечения, подписали дистрибьюторское соглашение. Флагманским продуктом нового партнера является система управления виртуализацией zVirt – решение для безопасного управления средой виртуализации.

«Сотрудничество с одним из крупнейших широкопрофильных дистрибьюторов страны отвечает стратегии нашей компании и позволяет получить доступ к новым каналам сбыта. Merlion обладает серьезным опытом продвижения в России и СНГ, поэтому мы уверены, что сможем усилить позиции на рынке программного обеспечения», – отметил коммерческий директор Orion soft Александр Акишин.

zVirt – среда (платформа) виртуализации, с помощью которой можно виртуализировать информационные системы и масштабировать ИТ-инфраструктуру. Решение зарегистрировано в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минцифры России.

Портфель реализованных проектов на платформе zVirt насчитывает более сотни компаний нефтегазовой, энергетической, транспортной, финансовой отраслей и госсектора.

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Безопасность

К конкурентным преимуществам Orion soft относится отлаженный алгоритм быстрой миграции: перенести инфраструктуру с иностранного аналога на zVirt можно всего в несколько кликов. Кроме того, отечественный вендор предлагает техподдержку продукта в режиме 24/7, а на критические инциденты SLA по техподдержке – 30 минут.

«Отечественные программные продукты сейчас очень востребованы со стороны системных интеграторов и их заказчиков, поэтому мы видим хорошие перспективы совместного с Orion soft сотрудничества. Своих партнеров вместе с экспертами разработчика будем знакомить с продуктом zVirt, его возможностями и функционалом», – сказал Михаил Степанюк, директор департамента программного обеспечения и корпоративных систем, компания Merlion.

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