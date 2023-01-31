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ВТБ: в два раза больше ИТ-специалистов смогут улучшить жилищные условия

ВТБ начнет работать в рамках обновленной госпрограммы, направленной на поддержку сотрудников российских ИТ-компаний, с даты вступления в силу постановления Правительства России. Дополнительно к базовой ставке банк предоставляет заемщикам дисконт в 0,3 п.п. при использовании цифровых сервисов. Таким образом, в ВТБ минимальная ставка по программе составляет 4,7%. По оценке банка, новые параметры ИТ-ипотеки могут увеличить спрос в целом на рынке примерно в два раза. Об этом CNews сообщили представители ВТБ.

Согласно модернизированным условиям госпрограммы, оформить ипотеку по льготной ставке теперь могут сотрудники ИТ-компаний в возрасте до 50 лет включительно (ранее - до 44 лет).

Одновременно отменено требование об обязательном получении налоговых льгот компанией, осуществляющей деятельность в области информационных технологий. Теперь для получения кредита по программе достаточно, чтобы организация, в которой трудится будущий заемщик, была аккредитована Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

Произошли изменения и в части уровня дохода клиента. Для заемщиков, работающих в городах-миллионниках для оформления ИТ-ипотеки ежемесячный доход клиента должен быть не менее 120 тыс. руб. (ранее – 150 тыс. руб.). В остальных населенных пунктах требования к этому показателю снижены со 100 тыс. руб. до 70 тыс. руб. В Москве минимальная зарплата для получения льготного кредита осталась прежней — 150 тыс. руб. в месяц.

«Государственные программы субсидирования позволяют поддержать заемщиков в вопросе улучшения жилищных условий, и ВТБ как социально ответственный банк принимает активное участие в их реализации. Благодаря специальным условиям, работники сферы информационных технологий могут решить квартирный вопрос с минимальной финансовой нагрузкой. ВТБ с момента старта программы уже выдал ИТ-специалистам порядка 7,6 млрд руб. По нашей оценке, обновленные условия могут существенно расширить потенциальное количество заемщиков и увеличить спрос на программу в целом на рынке примерно в два раза», – сказал заместитель начальника управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Вадим Пахаленко.

В рамках новых условий ИТ-ипотеки также упрощены требования к трудоустройству клиентов, которые уже оформили кредит по программе. Теперь после получения льготной ипотеки им необходимо проработать в аккредитованных компаниях только в течение пяти лет (ранее такое трудоустройство требовалось на весь срок договора). В случае увольнения сотрудника из такой организации сниженная ставка сохраняется в течение полугода (ранее три месяца).

Остальные параметры программы остались без изменений. Максимальная сумма ипотечного кредита может достигать 18 млн руб. при приобретении жилья в регионах численностью от 1 млн человек и 9 млн руб. — в остальных. Первый взнос должен составлять не менее 15% от стоимости недвижимости.

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ВТБ – участник российского рынка ипотечного кредитования. По итогам 2022 г. банк оформил около 208 тыс. жилищных кредитов более чем на 964 млрд руб., показав второй результат по продажам в своей истории. Основным драйвером продаж стали льготные программы, объем выдач по которым вырос более чем на 60% по сравнению с предыдущим годом, до 516 млрд руб. Ипотечный портфель ВТБ на 1 января 2023 г. превысил 3 трлн руб., за год увеличившись примерно на 16%.

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