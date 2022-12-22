В Москве представили онлайн-проекты для жителей и бизнес-сообщества по защите от мошенников

Столичное Правительство и Главное управление Министерства внутренних дел России по Москве подготовили два информационных проекта, которые помогут защититься от мошенников. Первый предназначен для самой широкой аудитории, второй — для предпринимателей, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

«От мошеннических схем страдают и граждане, и бизнес-сообщество, особенно небольшие компании. Чтобы повысить свою защищенность, важно быть информированным — знать, как действовать в той или иной ситуации. Специалисты Правительства Москвы вместе с коллегами из МВД проанализировали популярные у злоумышленников поведенческие сценарии. На их основе составили пошаговые инструкции и памятки. Они и легли в основу двух информационных проектов», — отметила Наталья Сергунина.

Проект для широкой аудитории получил название «Перезвони сам». На сайте есть инструкции, разборы и другие материалы. Для понимания методов и уловок злоумышленников там размещены примеры реальных ситуаций, а для проверки слов звонившего приводится справочник телефонных номеров банков и ведомств.

Желающие смогут принять участие в обучающих вебинарах. Эксперты расскажут слушателям, как действуют мошенники и как защитить от них себя и близких. Первое занятие намечено на 27 декабря 2022 г., запись уже доступна на странице проекта. В разделе «Полезная информация» опубликованы памятки для разных случаев (допустим, если позвонили с незнакомого номера и представились сотрудником банка). Об этом CNews сообщили представители аппарата мэра и Правительства Москвы.

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Проект для предпринимателей «Защити свой бизнес от мошенничества» запустили на городском портале для малого бизнеса. В нем описаны распространенные манипуляции, направленные против представителей делового сообщества. Это фальсификация электронной подписи, подделка платежек и сайтов, кража данных и другие.

Для удобства пользователей в проект интегрировали бесплатный онлайн-сервис «Проверка контрагента». Он поможет уберечь компанию от ненадежного сотрудничества. Инструмент позволяет получить информацию о потенциальных или действующих партнерах — их бухгалтерской и финансовой отчётности, наличии арбитражных дел и прочих факторах риска.