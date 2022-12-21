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Sitronics Group вошла в тройку лидеров крупнейших поставщиков ИТ для промышленности в рейтинге CNews

В рейтинге CNews Analytics по итогам 2021 г. компания Sitronics Group (входит в АФК «Система») заняла 3 место. Всего в список крупнейших поставщиков ИТ для промышленных предприятий вошли 60 российских компаний.

За основу при составлении рейтинга аналитики CNews взяли финансовые показатели и объемы выручки от поставок ИT-решений в промышленность.

В 2021 г. Sitronics Group увеличила выручку в сфере цифровизации промышленных предприятий более чем в 4 раза до 5,2 млрд руб. Компания реализовывала проекты по созданию и внедрению систем промышленного геопозиционирования, видеоаналитики, IoT-платформ, построения частных LTE-сетей. К этим решениям в 2021 г. был отмечен значительный рост интереса со стороны рынка.

В сфере цифровизации промышленности Sitronics Group разрабатывает продукты для контроля производственных процессов и персонала, обеспечения промышленной безопасности, мониторинга и диагностики. Также в портфеле есть цифровая платформа для мониторинга промышленных, инфраструктурных объектов и экологии с помощью беспилотных систем.

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Поддержка ИТ-отрасли

Кроме того, компания создает комплексные ИТ-решения и на базе продуктов других отечественных производителей. Специалисты Sitronics Group решают важные для российских предприятий задачи по миграции массивов данных из иностранных облачных площадок в локальную облачную или физическую ИТ-инфраструктуру, обеспечению профессиональной технической поддержки и информационной безопасности.

«Текущие обстоятельства требуют от производств большей отдачи и эффективности. Именно поэтому предприятиям сейчас важно внедрять цифровые платформы и решения. Для ведущих отраслей промышленности Sitronics Group обеспечивает внедрение технологий «Индустрии 4.0». Мы видим, что спрос на такие решения значительно вырос и будет опережать прогнозы. При этом единичными типовыми продуктами задачи промышленного сектора не решить, необходим комплексный подход и качественные инженерные проработки. У нашей компании есть для этого опыт и экспертиза», – сказал президент Sitronics Group Николай Пожидаев.

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