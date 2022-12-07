Теперь пользователи «Контур.фокуса» могут получать отчеты о проверке контрагентов из Казахстана

Сервис моментально оценивает риски работы с контрагентом и собирает результаты проверки в один документ. Это помогает быстрее принимать решение о заключении контракта и выбирать оптимальные условия для сотрудничества с зарубежным партнером.

«Контур.фокус» собирает ключевые данные о проверяемой компании из государственных реестров, других источников и анализирует их. Сервис определяет стоп-сигналы для сотрудничества, факторы благонадежности и критерии, которые нужно изучить подробнее. Результаты оценки подсвечиваются индикаторами по принципу светофора и выгружаются в экспресс-отчет. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Задолженность по налогам, попадание в реестр недобросовестных поставщиков, признаки банкротства — сервис не пропустит важный факт в деятельности компании. «Фокус» составляет отчет по каждой компании автоматически. Пользователю не придется тратить время на сбор и оценку данных.

Возможность быстро оценивать благонадежность контрагентов из Казахстана также появилась у пользователей «Светофора» — это один из сервисов «Контур.фокуса», разработанный для кредитных организации. Решение встраивается в интернет-банк.

Благодаря бесшовной интеграции клиент может проверить получателя платежа прямо в мобильном банке. Ему не нужно переключаться на другие приложения. Экспресс-отчет «Светофора» готовится меньше секунды. Если в ходе проверки сервис выявит негативные факты в деятельности компании, можно вовремя отказаться от совершения хозяйственной операции с ней.

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Василий Прокопьев, руководитель «Контур.фокуса»: «Востребованность проверок компаний из СНГ с каждый годом растет. Поэтому нам важно, чтобы у клиентов была возможность получать с помощью Фокуса надежные данные и эффективно выстраивать свои бизнес-процессы. Мы будем расширять количество источников и совершенствовать инструменты аналитики, чтобы проверка становилась объемнее и точнее».

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«Контур» — экосистема продуктов для бизнеса, которые помогают тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делают проще и прозрачнее. В портфеле Контура — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г. Выручка «СКБ Контур» за 2021 г. составила 22,6 млрд руб., а решениями ГК пользуются 2,2 млн компаний в России и за рубежом.