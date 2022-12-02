Онлайн-сервисом «Московский инвестор» воспользовались почти 2000 раз

В конце ноября 2020 г. на столичном Инвестиционном портале заработал онлайн-сервис «Московский инвестор» для оперативной связи бизнеса с правительством Москвы. С того момента инструментом воспользовались почти две тысячи раз, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Онлайн-сервис “Московский инвестор” позволяет решать вопросы по осуществлению инвестдеятельности в столице, а также направлять органам власти предложения по развитию инвестиционного потенциала и улучшению инвестклимата города. С начала работы представители бизнеса воспользовались инструментом почти две тысячи раз. Мы видим, что популярность сервиса растет: только в этом году к нему обратились более 740 раз», – сказал Владимир Ефимов.

С помощью «Московского инвестора» любой желающий может направить сообщение напрямую в профильный орган исполнительной власти правительства столицы. Для этого необходимо зарегистрироваться на Инвестиционном портале или авторизоваться там с помощью Mos ID или учетной записи «Портала поставщиков».

В столичном Департаменте информационных технологий отметили, что сервис обладает интуитивно понятным интерфейсом, а встроенный классификатор позволяет быстрее найти нужную тему обращения. Кроме того, часть полей онлайн-формы заявления заполняется автоматически из данных, которые пользователь указал в личном кабинете. Благодаря этому предприниматели могут экономить время на вводе типовой информации.

Все направленные инвесторами сообщения поступают напрямую в профильный орган исполнительной власти. Ответы должны прийти в личный кабинет на сайте и на указанный при регистрации адрес электронной почты в течение 10 рабочих дней. В исключительных случаях срок рассмотрения обращения может быть увеличен, но не превысит 30 календарных дней со дня его регистрации.

«Как показала практика, предприниматели получают обратную связь значительно быстрее – в среднем за четыре рабочих дня. Например, через сервис поступило обращение инвестора, связанное с согласованием транспортной схемы при проектировании физкультурно-оздоровительного комплекса. Для решения данного вопроса состоялось рабочее заседание проектного офиса по улучшению инвестиционного климата Москвы, в рамках которого специалисты ответственных органов исполнительной власти города помогли разработать транспортную систему, отвечающую всем необходимым параметрам и условиям. В результате органы власти согласовали итоговый вариант схемы. На решение данного вопроса ушло девять рабочих дней», – сказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

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В сервисе потенциальные вопросы от инвесторов сгруппированы в девять тематических категорий: «Земля и недвижимость», «Торги», «Поддержка промышленности», «Налогообложение», «Поддержка МСП», «Подключение к инженерным сетям», «Лицензии и разрешения», «Строительство», «Комплексное развитие территорий». Среди них наибольшей популярностью пользуются «Торги»: через этот раздел за два года поступило 1152 сообщения, 408 из них – с января 2022 г. Также популярна категория «Земля и недвижимость»: 546 сообщений поступило за все время работы, 283 – в 2022 г.

Пользователю нужно выбрать интересующую тему и уточняющую подкатегорию. Далее в специальной форме необходимо заполнить основную информацию о заявителе и сведения об организации, изложить суть вопроса, проблемы или предложения, прикрепить документы по желанию.

Если, по мнению заявителя, вопрос не был решен, то можно отправить сообщение на повторное рассмотрение одного из проектных офисов при Штабе по защите бизнеса.