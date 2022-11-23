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«Юmoney» запустил обновлённый сервис для сбора денег в интернете

«Юmoney» делает краудфандинг проще: теперь можно собирать деньги через платёжную форму на отдельной странице. Создать такую страницу может любой пользователь — процесс простой и интуитивно понятный.

Виджет «Юmoney» позволяет организовать сбор денег на самые разные цели — на подарок другу или коллеге, на путешествие, стартап или благотворительный проект. Ссылкой на свою краудфандинговую страницу можно поделиться в соцсетях и мессенджерах. С помощью готового кода пользователь также может добавить её на свой сайт.

«В этом году многие контент-платформы ушли из России, блогерам стало сложнее зарабатывать. Рынку не хватало простых и технологичных решений для сбора денег в онлайне — и мы сделали именно такой сервис. Он упрощает и сокращает путь от желания помочь до перевода платежа. Пользователи могут принимать донаты с банковских карт и электронных кошельков «Юmoney», — сказал Роман Степанов, директор по розничным продуктам «Юmoney».

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За всё время работы сервиса по сбору средств пользователям «Юmoney» удалось собрать более 100 млрд руб. Максимальная сумма на один проект — порядка 5 млн руб. А вот самые необычные цели сбора: поездка к Деду Морозу, продолжение съёмок сериала «Улицы разбитых фонарей», билет на концерт группы «Ленинград», ретромотоцикл «Урал», новый приют для домашних животных.

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