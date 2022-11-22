OCS предлагает платформу виртуализации и управления виртуальной средой ZStack

OCS Distribution, российский ИТ-дистрибьютор, расширила свой продуктовый портфель в области виртуализации. Решения нового вендора ZStack заменят ныне недоступные и лишенные поддержки продукты. Образованный в 2015 г. вендор представлен уже в тридцати странах мира. Решения вендора ZStack доступны только партнерам дистрибьютора.

OCS предлагает каналу флагманское решение ZStack Cloud – платформу виртуализации и управления виртуальной средой на базе Open Source с возможностью создания гиперконвергентной архитектуры облаков, системой резервного копирования и миграции с аналогичных решений.

ZStack Cloud является самостоятельно разработанным облаком с открытым исходным кодом, автономным и управляемым. Решение отличается быстротой установки и развертывания – загрузка и инсталляция на физических серверах занимают полчаса. Бесшовное обновление в один клик позволяет выполнять апгрейд кросс-версий одним щелчком мыши без ущерба для непрерывности бизнеса. Управление изолировано от данных во избежание единой точки отказа.

Помимо ZStack Cloud, в OCS для партнеров также доступно решение ZStack SDS (Software-Defined Storage) – программно-определяемое хранилище для частных и публичных облаков любых размеров и конфигураций. Решение поддерживает все типы хранилищ: файловое, блочное, объектное; обеспечивает непрерывное линейное увеличение высокой производительности и механизм ускорения хранения данных.

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Партнеры OCS получают доступ и к ZStack CMP – платформе, позволяющей централизованно управлять облаками, включая VMware VCenter или Huawei Cloud Stack, через единый интерфейс. Решение поддерживает объединение ресурсов и управление квотами, а также позволяет предприятиям подавать заявки на приложения по требованию. Автоматическое развертывание на основе политик оптимизирует процесс доставки.

Продвижением решений ZStack занимается департамент информационной безопасности и программного обеспечения OCS Distribution. Команда продуктовых экспертов и инженеров, многие годы взаимодействующая с интеграторами на проектах по виртуализации, готова предоставлять все необходимые консультации, расчёты и планы по миграции с неактуальных ныне решений на ZStack как полноценную альтернативу, имеющую российское представительство и полноценную поддержку на рынке – как со стороны вендора, так и со стороны эксклюзивного дистрибьютора.