Новинка Wisenet: настольная консоль с IP-микрофоном и программируемыми кнопками для системы управления звуком

Новая настольная консоль с IP-микрофоном на гибкой ножке Wisenet SPA-M1000 предназначена для передачи живых голосовых сообщений на отдельные IP-громкоговорители или группы динамиков системы управления звуком Wisenet Audio Management System (WAMS). Эргономичная клавиатура SPA-M1000 с программируемыми клавишами обеспечивает простое взаимодействие с консолью. Кроме того, IP-микрофон поддерживает основные сетевые протоколы и гигабитное Ethernet-соединение, РоЕ-питание и может интегрироваться в системы безопасности, работающие под управлением ПО различных разработчиков. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-системы».

Микрофонная консоль SPA-M1000 имеет небольшие габариты: 200, 206 и 73 мм по ширине, глубине и высоте (без учета высоты ножки микрофона), и выполнена в сдержанной черно-серой гамме. С ее помощью можно выполнять речевое информирование сотрудников и посетителей торговых/деловых центров, отелей и выставок, пассажиров на железнодорожных, авто- и аэровокзалах, учащихся и преподавателей в образовательных учреждениях, персонала медицинских клиник и т.д. в рамках системы управления звуком Wisenet AMS. Данный IP-микрофон может использоваться для передачи сообщений или оперативного (экстренного) оповещения в прямом эфире.

Wisenet SPA-M1000

Трансляция «живых» голосовых сообщений на определенные IP-громкоговорители All-in-One аудиосистемы Wisenet AMS или их логически связанные группы (до 255 динамиков) через IP-микрофон SPA-M1000 осуществляется с помощью 12 кнопок, расположенных в центральной части консоли. Для оперативной активации предустановок в случае регистрации какого-либо происшествия, например, обнаружения задымления или нарушения охраняемого периметра, настольная консоль с микрофоном имеет пять программируемых клавиш. IP-микрофон поддерживает функции мониторинга, в том числе подтверждение соединения и встроенный журнал регистрации.

Технические характеристики микрофонной консоли SPA-M1000 включают уровень выходного сигнала +10 дБВ ±3 дБ при частоте от 100 до 18000 Гц и коэффициент нелинейных искажений + шум (THD + N) менее 0,1%, а входная чувствительность и отношение сигнал/шум IP-микрофона составляют -50 дБВ ±3 дБ и более 65 дБ, соответственно. Для реализации IP-соединения с компонентами аудиосистемы Wisenet AMS IP-микрофон поддерживает стандарт Ethernet 100/1000Base-T, а питание может получать по технологии РоЕ (IEEE 802.3af Тип 1, Класс 3) или же от источника 24 В постоянного тока. При этом мощность потребления микрофонной консоли не превышает 10 Вт.

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Интеграционные возможности IP-микрофона SPA-M1000 позволяют «встраивать» его в различные системы безопасности. Как и все оборудование серии Wisenet AMS, IP-микрофонная консоль может работать под управлением фирменной программной платформы Smart Security Manager (SSM), а благодаря прикладному интерфейсу SUNAPI – взаимодействовать с ПО сторонних разработчиков. Так, в составе комплексного решения с системой видеонаблюдения IP-микрофон можно использовать для передачи речевых сообщений точечно на те участки охраняемого объекта, где зафиксированы сигналы тревоги от камер с видеоаналитикой или внешних охранных датчиков. Кроме того, поддержка протокола SIP-позволяет передавать звук на IP-телефоны АТС.

Новый IP-микрофон консольного типа Wisenet SPA-M1000 уже в продаже.