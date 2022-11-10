«Лента» повысила качество овощей и фруктов благодаря удаленной приемке

«Лента», российская мультиформатная розничная сеть, подвела промежуточные итоги проекта по удаленной приемке овощей и фруктов. За год списания товаров снизились на 0,5-1,2%. Об этом CNews сообщили представители «Ленты».

Год назад компания начала внедрять проект удаленной приемки овощей и фруктов в распределительных центрах. Для этого их оборудовали специальными столами, дополнительным освещением и высокоточными камерами. «Лента» создала удаленные центры принятия решений, в штат которых вошли агрономы и товароведы-эксперты. Они принимают товар, используя большие мониторы, джойстики для управления видеокамерами и гарнитуры. В месяц каждый работник отслеживает качество более 800 тонн фруктов и овощей, поступающих в распределительный центр.

Приемка товара проходит дистанционно: сотрудник распределительного центра под контролем экспертов замеряет температуру, калибр, проводит разрушающий контроль и использует другие методы измерения показателей качества. Партии проверяют выборочно. Все действия фиксируют на фото и видео, чтобы информировать поставщиков о качестве принимаемых партий. Это позволяет компании выстраивать доверительные отношения с партнерами и минимизировать убытки. Списания товаров снизились в среднем на 0,5%, в отдельные месяцы – до 1,2%.

Директор по качеству компании «Лента» Юлия Батенина: «Мы стремимся поддерживать высокие этические стандарты ведения бизнеса и работаем над тем, чтобы предлагать лучший сервис нашим клиентам. Свежесть фруктов и овощей – один из главных критериев, по которому покупатели магазина судят о качестве товаров, поэтому мы решили тестировать проект на этой категории».

Сейчас эксперты удаленных центров принимают до 30% от общего объема фруктов и овощей, которые поступают в распределительные центры Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска и других городов.

Дроны, роботы и VR: какие инновации востребованы в металлургии Инновации для промышленности

***

«Лента» – многоформатный продуктовый и FMCG-ритейлер в России. Компания развивает форматы гипермаркетов, супермаркетов, а также недавно запустила новый формат магазинов у дома под брендом «Мини лента». «Лента» также дает покупателям возможность совершать покупки онлайн, используя свои сервисы «Лента онлайн», сервисы онлайн-партнеров и платформы «Утконос». Компания была основана в 1993 г. в Санкт-Петербурге. По состоянию на 30 сентября 2022 г. под управлением «Ленты» находилось 254 гипермаркета, 557 супермаркетов и магазинов «Мини лента» общей торговой площадью более 1,78 млн кв. м в более чем 200 населенных пунктах России. Компания располагает 14 распределительными центрами по всей России. В 2021 г. выручка «Ленты» составила 484 млрд руб.