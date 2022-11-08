Поездки между городами — новая услуга от «Яндекс Gо»

В сервисе «Яндекс Gо» теперь можно заказывать поездки на такси из одного города в другой со специальной услугой «Межгород». С 8 ноября 2022 г. она будет доступна в поездках на нескольких направлениях туда и обратно: Ростов-на-Дону–Шахты, Уфа–Стерлитамак, Анапа–Новороссийск, Уссурийск–Владивосток. Количество направлений с этой услугой будет увеличиваться. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

«Межгород» разработан для того, чтобы сделать поездки между городами удобнее и лучше учитывать особенности длинных переездов. Теперь поездка включает бесплатное ожидание в пути на 10 минут для одной или нескольких остановок по дороге. Можно вызвать машину заранее на конкретное время, а можно заказать с подачей на ближайшее. Такая поездка будет дешевле, чем в случае заказа такси по этому же маршруту в «Экономе».

На заказ по «Межгороду» назначаются водители с высоким рейтингом, которые согласились выполнять длинные поездки между соседними населенными пунктами. На всех маршрутах, где запускается «Межгород», люди активно ездят в обоих направлениях. Когда водитель закончит поездку, алгоритм сразу начнет искать ему обратный заказ, чтобы путь назад не был холостым.

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«Яндекс Gо» — это единая платформа для решения повседневных задач в городе. Платформа «Яндекс Gо» объединяет в себе сервисы «Яндекс такси», «Яндекс еда», «Яндекс лавка», «Яндекс маркет», «Яндекс доставка», «Яндекс драйв» и «Самокаты». Приложение помогает быстро добраться в нужное место на общественном транспорте, такси, каршеринговом авто или машине с персональным водителем, с экспресс-доставкой заказать блюда из ресторанов, продукты и другие товары из магазинов, отправить посылку либо перевезти груз. «Яндекс Gо» можно скачать в Google Play и App Store.