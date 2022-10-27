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Импортонезависимость
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Гендиректор «СберТеха» выступит на CNews FORUM 2022

Генеральный директор «СберТеха» Максим Тятюшев примет участие в конференции CNews FORUM «Импортозамещение 2022: первые итоги», которая пройдет 1 ноября 2022 года в Москве. Он расскажет о вариантах обеспечения непрерывности бизнеса в условиях ухода зарубежных вендоров ПО с российского рынка.

Максим Тятюшев поделится опытом «Сбера» по переходу на собственную цифровую облачную платформу Platform V. Продукты платформы успешно заместили многие категории популярных решений западных вендоров. Platform V обеспечила технологическую независимость «Сбера» на уровне программного обеспечения, а также стала фундаментом цифровой трансформации компании: использование платформы позволило сократить время вывода прикладных продуктов и обновлений на рынок, снизить расходы и оптимизировать процесс прикладной разработки.

Platform V позволяет быстро и эффективно создавать приложения любого масштаба и сложности. Она объединяет в себе решения для надежности, масштабируемости и безопасности приложений, готовые алгоритмы и методологии, базы данных, средства интеграции, инструменты обеспечения производственного процесса, аналитики, среду виртуализации и контейнеризации. Платформа содержит более 60 продуктов на базе собственных инновационных разработок и хорошо зарекомендовавших себя решений с открытым исходным кодом. Platform V соответствует стандартам корпоративного уровня в области безопасности, производительности, надежности. Разработанные на ней приложения имеют отказоустойчивость до 99,99%, готовы к быстрому масштабированию и высоким нагрузкам.

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Продукты Platform V используются в крупных российских корпорациях, а также легли в основу единой цифровой платформы «ГосТех», предназначенной для разработки государственных цифровых сервисов и информационных систем.

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