«Росэлектроника» представила мобильный комплекс для поиска угнанных автомобилей

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» впервые представил на мобильный комплекс «Розыск-Nano» для поиска угнанных автомобилей. Устройство позволяет в режиме реального времени выявлять в транспортном потоке автомобили в розыске, в том числе – через систему ГИБДД «Паутина».

Аппаратно-программный комплекс «Розыск-Nano» состоит из модуля видеонаблюдения, который устанавливается в патрульном автомобиле, планшета оператора и специального программного обеспечения. Видеомодуль распознает государственные регистрационные знаки на расстоянии до 150 метров, в том числе в движении. Программное обеспечение комплекса делает запрос в базы розыска и в случае обнаружения совпадения на планшет мгновенно поступает сообщение об обнаружении разыскиваемого автомобиля.

Система формирует базу данных всех распознанных номерных знаков и сохраняет фотоизображения транспортных средств с датой, временем и геоданными. Решение позволит выявлять не только автомобили, находящиеся в угоне, но и разыскиваемые судебными приставами или снятые с регистрационного учета.

«Розыск-Nano» разработан заводом «Метеор» (входит в «Росэлектронику») совместно с компанией «Цифровой регион».

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«Комплекс «Розыск-Nano» – это уникальное решение, позволяющее моментально производить идентификацию автомобилей и их проверку по базам данных. Решение не требует изменения конструкции патрульного автомобиля, что позволяет использовать его в имеющемся транспортном парке ГИБДД. Мы уже приступили к пилотной эксплуатации нового оборудования на территории Волгоградской области, которая завершится в ноябре этого года», – сказал генеральный директор завода «Метеор» Юрий Валов.

Комплекс «Розыск-Nano» также позволяет контролировать передвижения экипажей ДПС и сохраняет историю их маршрутов.