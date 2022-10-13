В России появится национальный репозиторий открытого кода

В России появится национальный репозиторий открытого кода. Правительство приняло соответствующее постановление, сообщили CNews представители Минцифры.

Документ предусматривает проведение эксперимента: создание национального репозитория ПО с открытым кодом; размещение в нем программного обеспечения, созданного, в том числе, за бюджетные средства, для переиспользования в других проектах; формирование нормативной базы для публикации ПО с открытым кодом.

Все это будет сделано до 30 апреля 2024 г. Работы начнутся 1 ноября 2022 г. Кроме того, постановление содержит форму открытой лицензии, на условиях которой программное обеспечение будут публиковать государственные органы и корпорации.

«Нам важно поддержать сообщество разработчиков программного обеспечения с открытым исходным кодом и создать среду для их совместной работы, свободную от санкционных рисков. Благодаря опубликованной сегодня форме открытой лицензии, программное обеспечение, созданное, в том числе, за бюджетные средства, может быть использовано для реализации новых проектов», – рассказал замглавы Минцифры Максим Паршин.

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«Эксперимент, который решено провести, чрезвычайно важен. Его успех позволит организовать публикацию на условиях свободных лицензий большой части ПО, разработанного за бюджетные деньги – если только на нем нет грифа секретности. Это не только возможность избежать дублирования работ, но и введение продуктов в гражданский оборот, и очень эффективная антикоррупционная мера», – прокомментировал генеральный директор «Базальт СПО» Алексей Смирнов.

«Мы давно работаем над созданием российской экосистемы по разработке и внедрению ПО с открытым кодом. Данное решение – важный и актуальный шаг в развитии нашего цифрового суверенитета. При правильном управлении мы получим хороший дополнительный импульс развития отечественной ИТ-отрасли и ускорим создание и развитие нужных программных решений», – отметил директор «Центра компетенций по импортозамещению с сфере ИКТ» Илья Массух.