Разделы

ПО
|

В России появится национальный репозиторий открытого кода

В России появится национальный репозиторий открытого кода. Правительство приняло соответствующее постановление, сообщили CNews представители Минцифры.

Документ предусматривает проведение эксперимента: создание национального репозитория ПО с открытым кодом; размещение в нем программного обеспечения, созданного, в том числе, за бюджетные средства, для переиспользования в других проектах; формирование нормативной базы для публикации ПО с открытым кодом.

Все это будет сделано до 30 апреля 2024 г. Работы начнутся 1 ноября 2022 г. Кроме того, постановление содержит форму открытой лицензии, на условиях которой программное обеспечение будут публиковать государственные органы и корпорации.

«Нам важно поддержать сообщество разработчиков программного обеспечения с открытым исходным кодом и создать среду для их совместной работы, свободную от санкционных рисков. Благодаря опубликованной сегодня форме открытой лицензии, программное обеспечение, созданное, в том числе, за бюджетные средства, может быть использовано для реализации новых проектов», – рассказал замглавы Минцифры Максим Паршин.

И создал инженер ADAMa: для чего нужны человекоподобные роботы
Инновации для промышленности

«Эксперимент, который решено провести, чрезвычайно важен. Его успех позволит организовать публикацию на условиях свободных лицензий большой части ПО, разработанного за бюджетные деньги – если только на нем нет грифа секретности. Это не только возможность избежать дублирования работ, но и введение продуктов в гражданский оборот, и очень эффективная антикоррупционная мера», – прокомментировал генеральный директор «Базальт СПО» Алексей Смирнов.

«Мы давно работаем над созданием российской экосистемы по разработке и внедрению ПО с открытым кодом. Данное решение – важный и актуальный шаг в развитии нашего цифрового суверенитета. При правильном управлении мы получим хороший дополнительный импульс развития отечественной ИТ-отрасли и ускорим создание и развитие нужных программных решений», – отметил директор «Центра компетенций по импортозамещению с сфере ИКТ» Илья Массух.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

MS Office осталось жить несколько недель. Microsoft собственноручно убивает свой знаменитый бренд

Создатели Astra Linux купили российского разработчика СУБД на базе PostrgreSQL

В России будет собственный GitHub. Его построят за полтора года

В России за неделю вдвое вырос спрос на отечественное ПО

Microsoft тайно вернулась в Россию. Ее софт продается со скидкой

Более 40 изобретений получили золотые медали первого международного форума IN’HUB

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона TECNO Pova Neo 2: бюджетник с ярким дизайном

Лучшие умные обогреватели: выбор ZOOM

9 бесплатных сервисов для создания анимации: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Астрономы обнаружили две суперземли — они вращаются вокруг соседней звезды

Новая математическая формула способна изменить здравоохранение, энергетику и пищепром всего мира

Новая фаза воды открыла огромный простор для будущих находок
Показать еще
KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября