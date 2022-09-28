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Вакансий в сфере ИТ и телекоммуникаций за месяц стало больше на +15%

SuperJob проанализировал состояние рынка труда в области ИТ за последний месяц и выяснил, в каком состоянии находится сегмент рынка в данный момент, а также как выросло количество резюме и у какой доли соискателей есть профильное образование в ИТ.

SuperJob фиксирует: вакансий в сфере ИТ и телекоммуникаций за месяц стало больше на +15%, в основном за счет роста сегментов инжиниринга, техподдержки и связи. Увеличение числа вакансий, не только в ИТ, но и в других сферах, во многом связано с ростом деловой активности, который характерен для сентября. Однако в ИТ и телекоме вакансий пока меньше, чем год назад, примерно на четверть. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

По данным исследовательского центра SuperJob, число резюме практически не изменилось: +1% за месяц.

Также аналитики компании подсчитали количество соискателей с высшим образованием от общего числа соискателей данной позиции. Наиболее высокий показатель у программистов C# − 82%, у инженеров DevOps − 81%, программистов Java и разработчиков Android – 80%, у программистов PHP − 75%. Самый низкий показатель – у системного администратора Windows – 62%.

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SuperJob — это российская онлайн-платформа для поиска работы, выбора профессии, карьерного и профессионального развития для соискателей, а также онлайн-площадка для подбора сотрудников и продвижения бренда работодателей и автоматизации HR-процессов. Сегодня SuperJob — это более 40 млн резюме, более 1 млн новых вакансий, более 150 тыс. новых работодателей ежегодно и около 13 млн пользователей в месяц.

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