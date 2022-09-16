Wildberries открыл 7 новых логистических центров в России, Белоруссии и Казахстане

Wildberries объявила об усилении логистического направления и открытии новых сортировочных центров. Новые объекты маркетплейса заработали в России в Сургуте, Абакане, Мурманске, Чите и Краснодарском крае. В зарубежных странах сортировочные центры появились в Гомеле Белоруссии и Хоргосе Алматинской области в Казахстане.

В сортировочных центрах Wildberries осуществляется обработка заказов, поступающих в регион, и их отправка в пункты выдачи заказов.

Запуск новых объектов позволит ускорить доставку заказов покупателям и создаст новые рабочие места. Кроме того, в будущем эти сортировочные центры начнут принимать поставки от локальных предпринимателей, что позволит им оптимизировать собственные логистические расходы и нарастить свои продажи в сегменте электронной коммерции.