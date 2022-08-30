«М.Видео-Эльдорадо» первой в России запускает предзаказ на новый iPhone

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, стала первым российским ритейлером, открывшим предзаказ на смартфоны Apple, которые, как ожидается, будут представлены 7 сентября 2022 г., и предлагает своим клиентами стать одними из первых покупателей новинок в России. Оригинальные iPhone с сервисом, гарантией и дополнительными преимуществами от ритейлера станут доступны владельцам виртуальных сертификатов после официального глобального старта продаж девайсов.

Руководитель департамента «Телеком» «М.Видео-Эльдорадо» Никита Тихвинский: «“М.Видео-Эльдорадо” адаптировала модели работы с ассортиментом и использует различные законодательно разрешенные механики для расширения выбора электроники, в том числе мировыми новинками. Даже в текущих рыночных условиях с изменением логики поставок, как ведущий продавец гаджетов Apple и площадка, где потребители привыкли их приобретать, мы прикладываем максимум усилий, чтобы нашим клиентам стали доступны оригинальные смартфоны. Мы видим, что интерес к известным брендам сохраняется, и он может усилиться с выходом новых девайсов Apple, которые традиционно привлекают внимание не только пользователей экосистемы бренда, но и широкой аудитории. Сейчас в наших сетях доступно несколько десятков моделей iPhone в популярных цветах из последних линеек, а на девайсы 13 серии действуют сниженные до 20% цены. На весь ассортимент смартфонов бренда также действует рассрочка на 24 месяца и есть возможность сэкономить при помощи программы trade-in».

«М.Видео-Эльдорадо» предлагает россиянам возможность приобрести ожидаемые новинки наряду с пользователями во всем мире. На сайтах «М.Видео» и «Эльдорадо» уже можно оформить предварительную заявку на покупку новых смартфонов Apple с частичной предоплатой при помощи виртуального персонального сертификата номиналом 50 тыс. руб.

После того, как станут известны цены и даты старта продаж во всем мире, сертификат станет активным. Представители компании свяжутся с каждым из клиентов после планирования поставок: уточнят выбранную модель, финальную стоимость и детали получения. Доплата за смартфон будет доступна в ближайшем розничном магазине. Покупатели двух сетей также получат повышенный кешбэк в виде бонусных рублей в рамках программ лояльности. В случае необходимости клиенты могут вернуть сертификат и получить быстрый возврат денежных средств.

Оформление предзаказа обеспечивает не только покупку оригинальной продукции, ввезенной официально с необходимыми сертификатами, но и гарантию «М.Видео» и «Эльдорадо» в течение одного года на базе партнерских сервисных центров, а также возможность сдать купленный товар обратно или обменять в ближайшем магазине в течение 30 дней с момента покупки.

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Группа «М.Видео-Эльдорадо» (ПАО «М.видео») – российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды «М.Видео» и «Эльдорадо». Общие продажи (GMV) группы превышают 570 млрд руб. с НДС по итогам 2021 г. По состоянию на 30 июня 2022 г. группа объединяет 601 магазин под брендом «М.Видео», 647 магазинов под брендом «Эльдорадо» в 369 городах России. Общая площадь магазинов группы составляет

2135 тыс. кв. м.