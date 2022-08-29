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Базы данных «Кредитного бюро русский стандарт» мигрировала в новый дата-центр

Базы данных «Кредитного бюро русский стандарт» мигрировала в новый дата-центр. Проект выполнила ИТ-компания «Инфосистемы джет» в короткие сроки.

Компания реализовала бесшовную миграцию 17 баз данных общим объемом 18 ТБ «Кредитного бюро Русский Стандарт» (КБРС) в новый ЦОД, ни один бизнес-процесс не был прерван. В процессе миграции данных КБРС в новый ЦОД особенно важным было быстро и безопасно перенести базы данных MSSQL и PostgreSQL. Сложность проекта заключалась не только в физическом переносе на новое оборудование, но и в максимально сжатых сроках — не более недели.

В рамках проекта специалисты ИТ-компании также совместили MSSQL разных версий. Это понадобилось для того, чтобы важные приложения бюро продолжали корректно работать. Для этого процесс миграции разделили на два этапа: сначала осуществили перенос «старой» версии MSSQL в новый ЦОД, а после этого программисты КБРС смогли приступить к обновлению БД до более свежей версии.

«У клиента много реплик основной базы данных, и аккуратно и без потерь свести их все в новый дата-центр, настроить новые серверы и перенести данные — это сложная и ответственная задача. Благодаря высокой квалификации технических специалистов нашей компании нам удалось с ней успешно справиться», — отметил Дмитрий Рудько, руководитель службы ИТ-эксплуатации «Инфосистемы джет».

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ООО «Кредитное бюро русский стандарт» — участник российского рынка кредитных историй. В Бюро хранится свыше 140 млн записей о субъектах, включая кредитные истории, информацию о запросах. Объем эксклюзивных данных АО «Банк русский cтандарт» составляет свыше 35 млн кредитных историй субъектов — заемщиков одного из крупнейших игроков на рынке потребительского кредитования.

«Инфосистемы Джет» — российская ИТ-компания. С 1991 г. работает на рынке системной интеграции, реализуя ежегодно более 1000 проектов. Штат — более 1800 сотрудников. Компания располагает более 10 офисами и представительствами в России и СНГ и ведет проекты в других странах. №1 среди крупнейших поставщиков инфраструктуры дата-центров (CNews Analytics, 2020г.), топ-3 крупнейших интеграторов России в сфере защиты информации (CNews Analytics, 2020г.). Ключевые направления деятельности: ИТ-инфраструктура, сети и инженерные системы, ИТ-аутсорсинг, информационная безопасность, машинное обучение, заказная разработка ПО, внедрение и сопровождение бизнес-приложений enterprise-уровня, промышленная безопасность и IoT.

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