В Приморском крае тестируют бесплатное создание сайтов для начинающих предпринимателей

В Приморском крае тестируют бесплатное создание сайтов для начинающих предпринимателей. Пилот запустили на платформе «Мой бизнес» при поддержке Aiger, стартапа-резидента «Сколково». После успешных испытаний программу планируют масштабировать и на другие регионы страны.

В состав услуги поддержки входят: бесплатный доступ к конструктору сайтов и рекламы Aiger на 6 месяцев, дизайн страницы сайта и рекламного баннера, сбор массива данных о будущих клиентах, инструкции по настройке таргетированной рекламы для «Вконтакте» и «Одноклассников». Услуга доступна как для юрлиц, так и для самозанятых.

Чтобы воспользоваться предложением центра, нужно подать заявку и в случае одобрения заявки ждать обратной связи от специалиста. Для получения услуги заявитель должен быть зарегистрирован на территории Приморского края и числиться в Едином реестре МСП, проверить это можно онлайн.

«Главная цель этой пилотной программы — не “подарить” готовый сайт, а стимулировать бизнесменов к развитию в цифровой среде, приобщить их к работе с современными маркетинговыми инструментами и дать к ним доступ, чтобы предприниматель мог самостоятельно создать портал, который начнет приносить ему выручку, — сказал Роман Бабеев, учредитель стартапа Aiger, — Значительный объем работы предприниматель делает самостоятельно по нашим инструкциям: заполняет позиционирование на платформе, предварительно просмотрев видео-инструкцию. На основе этой анкеты конструктор генерирует продающую структуру будущего сайта, затем бизнесмен сам собирает блочную основу, а наши дизайнеры доводят визуальную часть. Одновременно система собирает данные о потенциальных клиентах в соцсетях».

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«На сегодняшний день в Приморском крае зарегистрировано 82340 субъектов малого и среднего предпринимательства. Это индивидуальные предприниматели и юридические лица — от микро- до среднего масштаба. Из-за потери доступа к зарубежным онлайн-площадкам более 46 тыс. микропредпринимателей только в нашем регионе потеряли один из основных каналов коммуникации с потребителем и продаж. К сожалению, далеко не все из них и сегодня понимают, что только собственный сайт может дать хоть какие-то гарантии в этой области. Дать начинающим бизнесменам знания и основные инструменты для создания собственного продающего портала на отечественной платформе — вот задача, которую призван решить наш совместный с Aiger проект», — отметила Виктория Петрова, директор Центра поддержки предпринимательства Приморского края.

Aiger — конструктор для создания сайтов и рекламы, стартап-резидент «Сколково». Платформа позволяет развернуть веб-сайт без участия программистов и дизайнеров. Все делается на основе алгоритмов. Для этого владельцу сайта нужно ответить на вопросы, описать сильные стороны бизнеса и особенности клиента. На основе этого позиционирования конструктор генерирует продающую структуру сайта. Кроме того, он соберет данные о существующих подписчиках из соцсетей, найдет данные о новых клиентах похожих на ЦА и покажет рекламу сайта по технологии look-a-like.