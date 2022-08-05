«Базис» обновил ПО для облачных сервисов «Базис.Cloud»

Разработчик облачных решений «Базис» подготовил релиз очередных обновлений платформы «Базис.Cloud» версии 3.0. учитывающий особенности отечественных облачных провайдеров в новых реалиях.

По словам разработчиков, обновленная система улучшит совместимость решения с новым оборудованием, а также повысит уровень доступности и надежности облачных и виртуальных сервисов. Для специалистов отрасли «Базис» опубликовали репозиторий для полной инсталляции и обновления платформы, полный пакет документации: руководство администратора платформы для сценариев ручной и автоматизированной инсталляции, обновления и управления; шаблон программы и методики испытаний; добавили роль аудитора, включили возможность управления платформой через Terraform и автоматизировали этапы установки; подготовили обучающее видео демонстрации инсталляции платформы и прохождения функциональных испытаний. Решение позволит компаниям, решившим виртуализировать большой объем мощностей, сэкономить от трех дней до трех недель работы команды специалистов. Благодаря новому решению процедура будет занимать теперь около одного дня.

«В ряде проектов наших клиентов, в том числе крупных государственных сервисов и структур, необходимо широкое использование облачных технологий и средств виртуализации. Как правило, это достаточно трудоёмкий процесс и то, что теперь его можно автоматизировать, значительно упрощает и нашу жизнь, и жизнь наших клиентов», — сказал Владимир Ливинский, продакт-менеджер «Базис».

С обновлением «Базис» планирует решить проблему неудовлетворенного спроса и избавить отечественные компании от ряда затруднений в работе с облачными технологиями, с которыми они столкнулись при работе с зарубежными провайдерами в последние месяцы.

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«Многие бизнес-организации пользовались услугами крупнейших мировых провайдеров – Microsoft, Oracle, Cisco, VMware, Autodesk и SAP. После введения санкций ряд компаний, в том числе крупных, столкнулся с ограничением доступа к ресурсам в зарубежных облаках, запретом на использование облачного сервиса или невозможностью его оплаты из России. Часть организаций переводит инфраструктуру на российские облачные платформы превентивно. Объем российского рынка сервисов IaaS и PaaS в 2021 г. вырос на почти 40%, и его объем составил более 55 млрд руб., в этом году рынок ожидает рост на 30-35%. Поэтому наше ПО – идеальный выбор», — сказал Владимир Ливинский.