Все включены: ЦППК запустила сервис NFC на всех направлениях

С 12 июля 2022 г. еще на четырех направлениях МЦД (Курском, Рижском, Белорусском и Савеловском) можно с помощью NFC активировать билеты, купленные в мобильном приложении ЦППК («Центральная пригородная пассажирская компания»). Теперь сервис бесконтактной активации доступен на всех девяти направлениях ЦППК — на 155 станциях Мосузла. Об этом CNews сообщили представители ЦППК.

«С начала работы сервиса доля активаций билетов, купленных в приложении на Android, по NFC неуклонно растет. Если в июне этот показатель составлял 74%, в начале июля — уже 81%, — отметил начальник управления ИТ ЦППК Игорь Евдокимов. — За время работы функции пассажиры ЦППК воспользовались NFC более 450 тыс. раз».

Ярославское направление — лидер по применению NFC: здесь с момента запуска активировали билеты таким образом более 186 тыс. раз. На втором месте — Казанское, более 160 тыс., на третьем — Горьковское, более 64 тыс.

Пассажиры оценили удобство NFC — проход на станцию становится еще проще и быстрее. Достаточно открыть купленный в мобильном приложении ЦППК билет на телефоне и всего один раз приложить его к турникету — нет необходимости отдельно активировать билет на специальном экране. Это позволяет экономить до 10 секунд за один проход, а это около 2,5 часа в год.

Сервис по бесконтактной активации билетов был запущен на Казанском направлении в декабре 2021 г. Общее количество уникальных пользователей, регулярно использующих NFC, составило почти 29 тыс. человек. В настоящее время функцией могут воспользоваться обладатели мобильных устройств на системе Android с модулями NFC.

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ЦППК осуществляет 91,4% всех перевозок на Московском железнодорожном узле, 63,7% — в России. В 2021 г. электропоезда компании перевезли более 520 млн человек. Точность исполнения графика движения – 98%. На данный момент в компании работают более 9500 сотрудников.