ИТ-компания GreenData примет участие в конференции CNews «Low-code и No-code: программисты больше не нужны»

Задача цифровой трансформации бизнеса охватывает все больше российских компаний, которые хотят сохранить конкурентоспособность и быстро адаптироваться к изменениям рынка, повысить объем продаж и качество услуг, сократить расходы, ускорить работу всех подразделений, повысить удовлетворенность клиентов и сотрудников, и развиваться. Большинство компаний сталкиваются с самыми разными вызовами, важную роль в которых играют скорость и стоимость подобных разработок.

Что делать, если есть необходимость разработать приложение, но сроки озвученные программистами далеки от ожидаемых? Как найти качественных специалистов на дефицитном рынке? И нужно ли? Разговоры о создании бизнес-приложений без программистов ведутся уже долгое время. И вместе с ростом этой потребности стремительно развивается технология low-code.

Low-code позволяет в короткие сроки и с минимальными затратами реализовать цели, стоящие перед бизнесом, при этом учесть особенности компании и удовлетворить уникальные запросы. Low-code сводит к минимуму использование программного кода, заменяя его визуальными средствами конструирования, а также дает возможность использовать все преимущества самостоятельного решения оперативных задач силами бизнес пользователей, в отличие от компаний, полагающихся только на разработчиков.

Каким требованиям должна отвечать настоящая low-code платформа, чтобы ее использование окупило вложенные средства, а клиенты остались довольны созданными с их помощью продуктами?

GreenData – отечественная ИТ-компания, разработавшая полностью импортонезависимую low-code платформу международного уровня, отвечающую всем перечисленным требованиям. Уже более семи лет на платформе GreenData создаются сложные технологические решения для различных отраслей бизнеса и экономики. Эффективность их внедрения доказана опытом крупнейших российских компаний.

Благодаря широким функциональным возможностям и гибкому инструментарию платформа GreenData обеспечивает качественную реализацию даже самых сложных и уникальных проектов и ускоряет цикл – от бизнес-потребности до работающего бизнес-приложения.

1. Для работы с платформой не нужны программисты. Она должна быть ориентирована на системных и бизнес-аналитиков.

2 . Платформа должна использовать язык бизнес-правил вместо традиционного кода. Вся логика должна быть описана упрощенным языком, использующим общепринятые правила построения алгоритмов.

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3. Платформа должна уметь работать с объектной моделью описания данных. А все действия – осуществляться через интуитивно-понятный интерфейс без необходимости обращаться к базам данных напрямую

4. Low-code платформа не должна ориентироваться на использование какой-либо конкретной СУБД. Переключение между базами данных должно осуществляться максимально просто и легко, а все запросы – быть унифицированными и соответствовать общепринятым SQL-стандартам.

5. Функционала платформы должно хватать для разработки полноценного приложения. В минимальный набор входят: инструмент для создания объектной модели, дизайнер пользовательского интерфейса, конструктор бизнес-правил, движок BPM, расчетный движок, построитель дашбордов и отчетов, средства конструирования печатных форм, нативные мобильные приложения.

6. Платформа должна предоставлять API, открытый для внешних систем, в том числе для разработки пользовательского интерфейса. Благодаря открытому API система может осуществлять обмен данными со всеми источниками: файловые системы, базы данных, веб-сервисы и брокеры сообщений.

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GreenData примет участие в конференции CNews «Low-code и No-code: программисты больше не нужны», в рамках которой расскажет о возможностях и преимуществах настоящей low-code платформы, и ответит на все интересующие вопросы.