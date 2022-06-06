OCS начинает поставки металлокорпусных изделий компании «Новые технологии»

OCS Distribution объявила о начале продвижения продукции отечественного вендора «Новые технологии». Компания выпускает широкий спектр металлокорпусных изделий для телекоммуникационного оборудования, а также оказывает полный перечень технологических и промышленных услуг: от проектирования и производства до доставки, установки и постпродажного обслуживания.

В 2021 г. компания «Новые технологии» вошла в альянс с компанией C3 Solutions, российским производителем инженерных решений для ЦОДов, и предлагает рынку качественно новые продукты отечественного производства, вобравшие в себя преимущества обоих вендоров.

Новое партнерство – шаг дистрибьютора к созданию полноценного комплексного продуктового портфеля отечественных производителей. Сотрудничество с «Новыми технологиями» позволяет OCS открыть для своих партнеров, корпоративных ИТ-реселлеров и системных интеграторов, новые возможности по оснащению, модернизации и кастомизации проектов под любые индивидуальные запросы телеком компаний и российских заказчиков из различных индустрий. Производственные мощности компании «Новые технологии» расположены на территории РФ, что во многом снижает сроки и стоимость доставки изделий. Это также будет способствовать участию партнеров в тендерах, направленных на импортозамещение оборудования.

В ассортимент продвигаемого дистрибьютором оборудования от компании «Новые технологии» вошли: серверные шкафы, открытые стойки, блоки распределения питания, аксессуары для шкафов, мобильные платформы для учебных классов, изоляция воздушных коридоров, органайзеры.

Металлокорпусные изделия компании «Новые технологии» можно использовать не только в производственных помещениях, но и в офисах, лабораториях, информационно-вычислительных центрах. В портфеле вендора имеются также решения для систем автоматизации гражданских и производственных объектов, для «умных» городов и зданий, где применяются в том числе элементы ЦОДовской инфраструктуры.

Как быстро и без потерь перейти на отечественную IdM-систему: план действий Импортонезависимость

Сотрудничество с «Новыми технологиями» позволит OCS наращивать совместные с партнерами компетенции в программах импортозамещения и проектах по цифровой трансформации бизнеса.

В свою очередь продвижение продукции через дистрибьютора с масштабной региональной представленностью в 26 городах РФ даст компании «Новые технологии» возможность масштабировать собственную клиентскую базу, увеличить присутствие на рынке и выйти в новые перспективные ниши.