МТС подключила искусственный интеллект к планированию мобильной сети связи

МТС задействовала искусственный интеллект (ИИ) для планирования мобильной сети во всех регионах России. Использование технологии ИИ в аналитике больших данных позволит прогнозировать потенциальную доходность инвестиций в развитие телеком-инфраструктуры в регионах с точностью более 75% и улучшить качество покрытия территорий.

МТС использует аналитику Big Data для строительства сети с 2017 г. в рамках проекта Smart Rollout, который прогнозирует доходность базовых станций и определяет самые эффективные места для их строительства и модернизации. Теперь компания подключила к этому процессу искусственный интеллект: MTS AI, дочерняя компания МТС, внедрила ИИ-функции в систему Smart Rollout для прогнозирования доходности инвестиций в регионах в России.

ИИ выявляет особенности и типичные схемы функционирования бизнеса в конкретном регионе, проверяя гипотезы о потенциальной прибыльности сети, для чего анализирует данные, собранные Big Data из корпоративных систем и внешних источников: технические параметры нагрузки на сеть, скорость передачи данных, потребности и поведение абонентов, места их концентрации, капитальные и операционные затраты компании, стратегии конкурентов, данные о градостроительных планах, развитии транспортной и социальной инфраструктуры и многие другие показатели.

«Для телеком-бизнеса МТС критически важно тщательно планировать инвестиции в развитие инфраструктуры сети. Цель нашего проекта – оценить потенциал покрытия территорий мобильной связью с точки зрения финансовой отдачи. Мы агрегируем информацию из корпоративных систем и сопоставляем их с анализом Big Data. В итоге получаем концентрированный набор данных из более чем 500 метрик. Мы сегментируем более 2,2 тыс. локаций на территории России для выявления зон с похожим бизнес-поведением, объединяя их в кластеры. Такой подход позволяет обучить более качественные модели ИИ для прогнозирования и выявления наиболее значимых факторов доходов», — отметил ведущий разработчик проекта МТС Smart Rollout Сергей Хаустов.

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«Анализ больших данных при планировании сети в столичном регионе позволил более комплексно оценивать потребности конкретных локаций в услугах связи и проактивно наращивать покрытие и емкость сети там, где это необходимо. В 2021 году благодаря использованию Big Data в регионе нам удалось увеличить финансовую отдачу от новых базовых станций как минимум на 10% и вдвое сократить сроки поиска максимально эффективных локаций. Мы рассчитываем, что внедрение в систему Smart Rollout искусственного интеллекта позволит улучшить эти показатели», -— отметил технический директор МТС в Московском регионе Владислав Медведев.

Решение Smart Rollout относится к Business Intelligence (BI) системам, которые сочетают технологии, направленные на достижение бизнес-целей с помощью эффективного использования больших массивов данных.