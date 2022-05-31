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Глава eXpress на CNews Forum 2022 представит совместный с РЖД проект

CEO eXpress Андрей Врацкий 7 июня на CNews Forum 2022 представит совместный с РЖД проект инсталляции платформы корпоративной коммуникации eXpress в российской железнодорожной отрасли.

eXpress позволяет сотрудникам Российских Железных Дорог общаться с коллегами внутри компании, с партнерами и подрядчиками в одном защищенном приложении. Платформа включает в себя привычный мессенджер, почту, голосовые звонки и видеоконференции.

Благодаря широкой сети корпоративных серверов, установленных в инфраструктуре РЖД по всей территории России, и наличию клиента для всех устройств сотрудникам железнодорожной отрасли доступна удобная и защищенная коммуникация независимо от их местонахождения.

Более того, eXpress – это не просто инструмент внутренних и внешних коммуникаций, но и корпоративный Super App со своим корпоративным магазином приложений, которые обеспечивают удаленный доступ к информационным системам корпорации и упрощают даже специфические отраслевые бизнес-процессы.

Так, на базе платформы был разработан «Цифровой приемосдатчик», который перевел процесс приема и сдачи порожних и груженых вагонов в дистанционный формат и показал отличные результаты: сократились простои и оборот вагона.

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«В первую очередь хотели бы поблагодарить организаторов CNews Forum, мы рады возможности рассказать о совместном с корпорацией РЖД проекте на одном из главных ИТ-событий года. По масштабам инсталляции платформы, количеству пользователей и полученным результатам этот проект, несомненно, один из самых амбициозных и грандиозных. Хотим также поблагодарить партнеров из Российских Железных Дорог за оказанное доверие. Уверены, что eXpress в ближайшие несколько лет станет стандартом корпоративных коммуникаций не только для атомной и железнодорожной отрасли, но и для всего отечественного бизнеса», – сказал Андрей Врацкий, CEO eXpress.

eXpress включен в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных (реестр отечественного ПО) и сертифицирован ФСТЭК.

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