«Телфин» завершил модернизацию телефонной сети для «Крафттранс» в России

Российский телеком-провайдер «Телфин» подключил виртуальные номера для транспортно-экспедиционной компании «Крафттранс». Более 200 сотрудников российских офисов экспедитора смогут пользоваться облачной телефонией от «Телфин».

«Крафттранс» перешел на облачную телефонию за счет подключения виртуальных телефонных номеров Москвы и Санкт-Петербурга. На базе решений «Телфин» в ключевых российских филиалах создана облачная телефонная сеть для быстрой связи с сотрудниками, которые отвечают за авиационные, железнодорожные, автомобильные, морские грузоперевозки и другие услуги компании.

Все виртуальные номера «Крафттранс» являются многоканальными, поэтому корпоративный номер в любом офисе всегда свободен. Клиент может с первого раза дозвониться в компанию, чтобы получить консультацию или рассчитать стоимость транспортировки. Быстрые коммуникации внутри организации также являются важным условием для реализации мультимодальных схем доставки, где задействовано одновременно большое число специалистов.

Для организации международных перевозок грузов и быстрой связи с партнерами и коллегами за пределами России «Крафттранс» также использует в работе иностранные номера. Звонить и обрабатывать вызовы с помощью виртуальных номеров можно в любой стране и любом городе мира. Таким образом, благодаря переходу на современные облачные решения сотрудники компании не привязаны к офисам, при этом всегда остаются на связи.

Дополнительно для повышения клиентского сервиса компания «Крафттранс» контролирует качество обслуживания. Ведется запись телефонных разговоров по любым вопросам, все аудиофайлы хранятся в облачном хранилище для дальнейшего анализа запросов партнеров и клиентов компании, урегулирования спорных вопросов и повышения уровня информационной безопасности.

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«На протяжении последних трех лет логистические компании входят в пятерку лидеров по числу подключений виртуальных телеком-решений. Сегодня конкурентоспособными остаются лишь те игроки, которые идут в ногу со временем и автоматизируют деловые коммуникации. Таким образом компании быстро реагируют на постоянно меняющиеся условия на рынке грузоперевозок, оперативно договариваются с партнерами и предлагают заказчикам наиболее интересные проекты по срокам и стоимости доставки», — сказал Иван Павлов, руководитель проектов «Телфин».

В планах «Крафттранс» — модернизация телефонной сети в подразделениях компании в Минске и Бресте, а также подключение всех филиалов к единой виртуальной телефонной станции. Решение позволит расширить функциональные возможности деловых коммуникаций и решить дополнительные задачи в области оптимизации работы сотрудников и персонализации общения с ключевыми клиентами и партнерами.